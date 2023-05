La version bêta d’Android 14 est désormais disponible pour 9 smartphones de Xiaomi, Realme, vivo et Nothing

L’Android 14 Beta 1, publié par Google il y a environ un mois, est désormais disponible pour neuf appareils non Google, dont le Nothing Phone (1), OnePlus 11, vivo X90 Pro, iQOO 11, Realme GT 2 Pro, Xiaomi 13 Pro , Xiaomi 13, Xiaomi 12T et Oppo Find N2 Flip.

Cependant, rappelez-vous qu’Android 14 Beta 1 peut contenir des bogues qui pourraient entraver l’utilisation, il est donc préférable de l’éviter sur les appareils principaux. Il convient également de mentionner que les versions bêta du téléphone Nothing (1), OnePlus 11, vivo X90 Pro, iQOO 11, Realme GT 2 Pro et Oppo Find N2 Flip ont des problèmes connus.

Si vous souhaitez toujours essayer Android 14 Beta 1, rendez-vous sur les liens ci-dessous pour obtenir des instructions d’installation et en savoir plus sur les problèmes connus.

Rien Téléphone (1) | OnePlus 11 | Vivo X90 Pro | iQOO 11 | Realme GT 2 Pro (en chinois) | Xiaomi 13 Pro | Xiaomi 13 | Xiaomi 12T | Oppo Trouver N2 Flip