La version bêta d’Android 13 de Samsung s’étend à la gamme Galaxy S21 aux États-Unis

La série Galaxy S22 de Samsung a commencé à recevoir les versions bêta d’Android 13 (One UI 5) aux États-Unis au début du mois dernier. Aujourd’hui, les versions bêta de One UI 5 basées sur Android 13 arrivent maintenant sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra.

La mise à jour a été repérée par l’utilisateur de Reddit u/DJStormXZ sur le sous-Reddit r / GalaxyS21. Selon l’OP (affiche originale), les versions bêta ne sont éligibles que pour les modèles déverrouillés achetés aux États-Unis, mais un autre commentateur a affirmé avoir pu installer la mise à jour bêta sur un appareil T-Mobile. En tant que propriétaire d’un T-Mobile Galaxy S21 Ultra, je ne pouvais pas voir la carte de mise à jour dans l’application Samsung Members.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Les propriétaires britanniques et coréens de Samsung Galaxy S21 ont pu télécharger la mise à jour bêta à la fin du mois dernier (Inde plus récemment) et la version bêta des États-Unis semble être une version légèrement plus récente, avec le numéro G991UEU5ZVIA (pour le S21). Les utilisateurs de Reddit pensent qu’il pourrait s’agir d’une version bêta 2 d’Android 13.

Si vous êtes aux États-Unis et que vous avez un modèle Samsung Galaxy S21, vous pouvez vous diriger vers l’application Samsung Members et faire défiler l’image de la bannière supérieure jusqu’à ce que vous en voyiez une qui mentionne « One UI Beta program ». Appuyez sur la bannière pour vous inscrire et tirer la version bêta d’Android 13 avant la sortie publique. Gardez à l’esprit qu’il peut ne pas être disponible pour un Galaxy S21 verrouillé par un opérateur.

La source • Passant par