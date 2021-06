La version bêta d’Android 12 est de loin la version bêta la plus téléchargée de l’histoire d’Android

La version bêta d’Android 12 est « de loin notre version bêta la plus téléchargée/installée à ce jour », déclare Dave Burke, vice-président de l’ingénierie pour Android. Malheureusement, il ne donne pas de chiffres concrets afin que nous puissions comparer avec les versions bêta précédentes.

Android 12 est entré pour la première fois dans la phase de test bêta en mai et a apporté la première refonte majeure de l’interface depuis longtemps. Cette nouvelle itération s’appelle « Material You ». Cela a sûrement contribué à susciter l’intérêt pour la nouvelle version.

Le calendrier de sortie d’Android 12

De plus, plusieurs fabricants avaient préparé la bêta 1 plus tôt que d’habitude, donc ce ne sont pas seulement les propriétaires de Pixel qui la téléchargent. En parlant de ça, hier, Google a commencé à déployer Android 12 Beta 2 pour les appareils Pixel avec de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et d’autres changements (c’est-à-dire une modification discutable du fonctionnement de la bascule rapide Wi-Fi).

