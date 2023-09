La version Asus ROG Ally avec le Ryzen Z1 désormais disponible pour 600 $/710 €

Asus a lancé sa console de jeu portable, la ROG Ally, en avril avec deux versions : le modèle à 700 $ avec l’AMD Ryzen Z1 Extreme et la version légèrement moins chère à 600 $ avec l’AMD Ryzen Z1 classique. Le premier est en vente depuis un certain temps maintenant et nous lui avons donné une critique plutôt positive. Mais maintenant, la version la moins chère est disponible.

















Allié Asus ROG

Est-ce que ça vaut la peine d’économiser 100 $ ? La seule différence notable est l’APU, la version à 600 $ est livrée avec les mêmes 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage que le modèle à 700 $, le même écran 7″ 1080p 120 Hz (16:9) et la même batterie de 40 Wh.

Mais le Z1 s’avère être un trop grand recul par rapport au Z1 Extreme. Tendances numériques rapporte qu’il est plus lent que l’APU Steam Deck et que la console Valve est moins chère – 400 $ pour la version eMMC de 64 Go, 530 $ pour la version NVMe de 256 Go et 650 $ plus élevés si vous souhaitez égaler le stockage de 512 Go de l’Ally.

Voici un aperçu de leurs APU respectifs :

Z1 Extrême Z1 Van Gogh (pont à vapeur)

Nœud 4 nm 4 nm 7 nm

CPU Zen4 Zen4 Zen2

Cœurs de processeur (c/t) 8/16 6/12 4/8

Fréquence 3,3-5,1 GHz 3,2-4,9 GHz 2,4-3,5 GHz

Cache (L2/L3) 8/16 Mo 6/16 Mo 1/4 Mo

GPU ARND 3 ARND 3 ARND 2

CU GPU 12 4 8

TDP 9-30W 9-30W 4-15W





Bien sûr, l’Ally a le meilleur écran – un panneau de 7 pouces 1 280 x 800 px (16:9) 60 Hz – il y a donc encore des raisons de préférer le ROG Ally au Steam Deck. Consultez notre revue pour plus de détails sur l’écran, les commandes et les autres fonctionnalités.

Si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez retrouver la version Z1 de l’Asus ROG Ally sur Meilleur achat aux Etats-Unis. En Allemagne, cette version est disponible sur Othon pour 710 €.

