La version Amazfit GTR 2 LTE annoncée

Une nouvelle montre Amazfit GTR 2 a été annoncée plus tôt dans la journée. La variante GTR 2 LTE offre la possibilité de passer et de recevoir des appels autonomes directement depuis la montre via eSIM. Les utilisateurs européens en Espagne et en Allemagne pourront utiliser le GTR 2 LTE sur Telefonica : Movistar en Espagne et O2 en Allemagne. La GTR 2 LTE coûtera 249 € une fois commercialisée au troisième trimestre. Plus de pays et de transporteurs offriront la montre à un moment ultérieur.







Amazfit GTR 2 LTE en noir

Ailleurs, la nouvelle montre est identique à la GTR 2 standard que nous avons examinée l’année dernière et apprécié sa grande qualité de construction et ses fonctionnalités solides. Vous obtenez un écran tactile AMOLED rond lumineux et net de 1,39 pouce avec une résolution de 454 x 454 pixels. Le boîtier est en aluminium tandis que le bracelet est en silicone doux pour la peau.

GTR 2 peut suivre plus de 90 modes sportifs ainsi que la prise en charge du GPS et apporte également la surveillance de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et du sommeil. Sa batterie nous a duré 10 jours dans notre examen avec la plupart des fonctionnalités activées, ce qui était assez impressionnant.