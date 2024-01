La version AirDrop de Google et Samsung est désormais déployée sur les appareils Android

La version Android de la fonctionnalité AirDrop d’Apple commence enfin à être déployée sur les appareils Pixel après son annonce au CES 2024 plus tôt cette année.

Le partage à proximité de Google et le partage rapide de Samsung se sont toujours comportés un peu comme AirDrop. Les fonctions vous permettent d’échanger rapidement des fichiers et des photos avec des appareils à proximité, mais ne fonctionnent malheureusement qu’avec des appareils utilisant le même système de partage. Ainsi, si vous utilisiez un téléphone Samsung Galaxy et que votre ami avait un Google Pixel, vous devrez transférer des fichiers. d’une manière différente.

Au CES 2024, Google et Samsung ont révélé que le partage à proximité de Google serait renommé Quick Share (suite à une tease accidentelle de ce changement de nom fin 2023), et que les appareils Samsung et Google pourront partager des fichiers entre eux – ainsi que avec d’autres appareils compatibles avec le partage à proximité comme les Chromebooks et d’autres téléphones Android – faisant enfin du partage à proximité/partage rapide une version Android appropriée d’AirDrop.

À terme, ce nouveau système Quick Share s’étendra également aux machines Windows, même si rien n’indique encore quand cela pourrait se produire.

Google a peut-être commencé à déployer Quick Share auprès de certains utilisateurs d’Android. Un utilisateur rapporte avoir vu le nouveau Quick Share (anciennement appelé Partage à proximité) sur son téléphone Pixel. Faites-moi savoir si vous voyez Quick Share sur votre appareil Android ! Merci à @android_setting pour le conseil ! pic.twitter.com/hqfVk4XvaT31 janvier 2024 Voir plus

Maintenant, comme le rapporte Michaal Rahman, plusieurs utilisateurs de Pixel constatent que Quick Share a été déployé sur leurs appareils, ce qui suggère qu’une version plus large est imminente. Les utilisateurs non-pixels répondent également au message de Rahman avec des captures d’écran montrant le nouveau Quick Share sur leurs appareils Samsung et OnePlus.

Nous n’avons encore vu le changement sur aucun de nos téléphones Pixel – le Pixel 6 de cet écrivain affiche toujours le partage à proximité – mais nous serons à l’affût de la mise à jour petite mais significative du système de partage d’Android.

Les Samsung Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra (Crédit image : Avenir | Alex Walker-Todd)

Parallèlement à ce changement Quick Share, les téléphones Samsung peuvent s’attendre bientôt à quelques autres mises à jour avec le déploiement de la mise à jour One UI 6.1.

Des widgets d’écran de verrouillage, des paramètres de protection de la batterie améliorés et des retouches photo IA impressionnantes sont lancés sur les nouveaux téléphones Samsung Galaxy S24, ainsi que sur le Galaxy S23, le Galaxy S23 FE, le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5.

Les appareils Galaxy S21 et Galaxy S22 verront également quelques mises à jour, mais manqueront les fonctionnalités d’IA.