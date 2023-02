La version acoustique de Tim McGraw de “You’re Still The One” de Shania Twain – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Tim McGraw a rendu hommage à son compatriote star Shania Twain avec une superbe interprétation acoustique de son hit des années 90 “You’re Still The One”, et vous devez voir la vidéo pour le croire. Dans une vidéo du vendredi 3 février publiée sur son Instagram, Tim et Pal Bob Miner a interprété la nouvelle version romantique, avec l’icône country, 55 ans, portant une chemise boutonnée blanche, un chapeau de cow-boy et un jean. “[Bob] et je me suis amusé à couvrir ce classique de @shaniatwain il y a quelques semaines », a-t-il légendé la vidéo. “J’ai toujours été un grand fan… j’ai hâte d’écouter le nouvel album !!” Il a complété le message avec un hashtag pour #Shaniatwain. Au cours de la vidéo, il l’a affectueusement qualifiée de “la seule et unique”.

Shania elle-même a sauté dans la section des commentaires pour réagir. “Magnifique!!” a-t-elle écrit, à côté d’un emoji au visage souriant entouré de cœurs. Actrice Octavia Spencer a plaisanté, “J’aurai besoin de vous tous pour enregistrer celui-là!” Beaucoup des 3,3 millions de fans du chanteur ont été impressionnés par son apparence juvénile. « Comment se fait-il que les hommes s’améliorent avec l’âge ?! ❤️ belle voix », a fait remarquer l’un», tandis qu’un autre a écrit: «Dieu bénisse-t-il vieillit-il?» Un fan avait une suggestion pointue pour Tim et sa femme depuis plus de deux décennies, Colline de la foi. « Faites-en un duo entre vous et Faith tout en dansant lentement ! » ont-ils commenté.

Les copains de Shania savent clairement que son retour dans quelque chose de spécial; et cela vient après d’énormes revers personnels. Son nouvel album, “Queen Of Me”, est entièrement consacré à l’autonomisation. “L’autonomisation consiste à gérer votre état d’esprit”, a-t-elle déclaré à l’AP dans une nouvelle interview, par ABC Nouvelles. Contrôler sa propre humeur. Votre état d’esprit. C’est juste devenu “Queen of Me”. Je suis mon propre patron. Je suis le patron de moi. Je dois me dire comment penser. Que penser. C’est devenu le thème de tout l’album. Cela a fini par représenter ce mode édifiant de moi-même.

L’album vient après une opération à la gorge en 2018 pour faire face aux effets de la maladie de Lyme. Maintenant, la chanteuse de 57 ans dit qu’elle n’est pas inquiète des critiques. “Je n’ai tout simplement pas peur des critiques”, a-t-elle déclaré. “Je suis là pour les gens qui m’embrassent pour qui je suis. Je vais sortir et faire de mon mieux pour rendre tout le monde heureux, comme je le fais toujours.

