La version à l’envers de Moonwalk pour homme impressionne les fans de Michael Jackson

Vous devez savoir que le chanteur et danseur légendaire Michael Jackson est salué comme le pionnier du pas classique du moonwalk qui a fait fureur dans les années 1980. Depuis lors, de nombreux adeptes de Michael Jackson tentent de maîtriser le difficile pas de danse consistant à glisser vers l’arrière avec leurs pieds. Au fil des ans, de nombreux danseurs ont réussi le pas signature de MJ.

Cependant, un homme a augmenté d’un cran le niveau de difficulté du moonwalk en clouant la marche sous l’eau. Vous devrez vous frotter les yeux avec incrédulité après avoir vu sa superbe performance. L’homme nommé Jaideep Ghoshal, qui prétend être le premier danseur sous-marin de l’Inde, a laissé tomber sa “version” de l’étape apparemment impossible du moonwalk sur Instagram. “Pour mon public qui voulait voir ma version”, lit-on dans sa légende.

La vidéo désormais virale montre l’homme effectuant le fameux moonwalk avec aisance sur une table de billard, sous l’eau. Dans la vidéo, on le voit patauger dans un réservoir d’eau et glisser vers l’arrière à pas mesurés, laissant les internautes impressionnés. La vidéo a accumulé plus de 10 millions de vues à ce jour.

Pour ajouter une touche unique à l’interprétation du moonwalk de Michael Jackson, Jaideep, dans un mouvement rapide, fait un flip et exécute le pas emblématique à l’envers. Avec ses pieds touchant presque la surface de l’eau et sa tête en dessous, il a fait étalage du moonwalk dans une position méticuleusement à l’envers.

La danse habile du moonwalk de Jaideep lui a valu l’appréciation de centaines de fans de MJ. “Le moonwalk le plus meurtrier que j’aie jamais vu… m’a époustouflé”, a écrit un utilisateur. Un autre a souligné: “Michael Jackson serait très heureux après avoir regardé ça…”

Répondant à tous les commentaires sincères, Jaideep a exprimé sa gratitude à ses fans. “Merci les gars pour les mots incroyables … continuez à aimer”, a-t-il écrit.

Un coup d’œil sur le flux Instagram de l’homme talentueux vous donnera une visite visuelle de ses incroyables talents de danseur, le tout exécuté alors qu’il était immergé dans l’eau. Il laisse souvent tomber de telles vidéos à couper le souffle sur Instagram, gagnant les applaudissements des internautes à travers le pays. Jaideep compte actuellement plus de 765 000 abonnés sur Instagram.

