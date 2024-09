La version 1.0.1 de The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom est désormais disponible, voici les notes de patch complètes

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est désormais officiellement disponible et dans le cadre du lancement du jeu, Nintendo a publié des détails sur la toute première mise à jour du jeu.

Ce n’est pas grand chose mais c’est quelque chose… avec les notes de patch pour Version 1.0.1 révélant que « plusieurs problèmes » ont été abordés. Le voici dans son intégralité :

The Legend of Zelda: Echoes Of Wisdom : Ver. 1.0.1 (sortie le 25 septembre 2024)

Général

– Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu.

Mineur de données « OatmealDome » a apporté quelques éclaircissements sur ce qui se passe dans les coulisses de ce « patch du jour 1 ». Apparemment, « plus de 280 fichiers » ont été modifiés dans cette mise à jour, notamment « des modèles, des données cartographiques, de la musique, des cinématiques et bien plus encore ». Si nous entendons autre chose, nous vous le ferons savoir.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce nouveau jeu Zelda, n’hésitez pas à consulter notre test. En voici un extrait :

« The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom devrait devenir le nouveau standard du Zelda de haut en bas. Plutôt que d’abandonner la formule classique, Zelda a montré que l’ancien et le nouveau peuvent se combiner et produire de merveilleux résultats qui récompensent l’expérimentation et renforcent la joie de jouer. »