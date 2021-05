La verrerie adopte de nouvelles habitudes numériques en cas de pandémie

Conklin m’a dit que la pandémie l’avait forcée à devenir plus experte en technologie d’une manière qui, selon elle, aidera le restaurant à long terme. Elle reste frustrée par certaines technologies qui s’adressent aux restaurants, en particulier les applications de livraison de nourriture, mais est ravie d’autres, y compris le logiciel pour smartphone qu’elle prévoit d’utiliser pour que les clients paient la facture sur leur téléphone.

L’expérience de Glasserie est un signe d’espoir que les habitudes numériques qui nous sont imposées en cas de crise peuvent aider à bâtir un avenir meilleur non seulement pour les titans de la technologie d’entreprise, mais aussi pour les petites entreprises.

L’année dernière, j’ai écrit sur la Glasserie et sur la façon dont la technologie l’aidait et la nuisait à s’adapter à la pandémie. Je suis retourné cette semaine avec Sara Conklin, propriétaire de la Glasserie, pour savoir comment le restaurant se débrouillait (doigts croisés) dans la première phase de la récupération du coronavirus aux États-Unis.

À quoi ressemble un restaurant post-pandémique? À la Glasserie, un restaurant méditerranéen de Brooklyn, les ventes sont excellentes, le personnel est très limité et la propriétaire est enthousiasmée par la technologie – mais uniquement à ses conditions.

Ce sont les types de services numériques qui, selon Conklin, rendront la Glasserie plus efficace et plus rentable. «Ce sont des choses que j’aimerais garder, qu’il y ait eu une pandémie ou non», a-t-elle déclaré. «Nous voulons continuer à avancer.»

La majeure partie de l’année dernière, cependant, a été consacrée à la confusion. La salle à manger de la Glasserie était fermée ou la capacité était sérieusement limitée. Il a essayé de compenser la perte de ses affaires en ouvrant une supérette en ligne vendant des articles comme des bouteilles de vin et du papier toilette. Il a commencé à vendre des boissons alcoolisées et des collations à travers une nouvelle fenêtre à emporter, et les membres du personnel ont lancé des courriels pour tenter les convives avec des repas créés pour manger à la maison.

Toutes ces adaptations à la pandémie sont terminées. Comme d’autres restaurants signalent, les gens sont impatients de manger à nouveau et la Glasserie est heureuse de les servir. «Nous sommes plus occupés maintenant que nous ne l’avons jamais été au cours de nos presque 10 ans d’existence», m’a dit Conklin. C’est même avec des limites de capacité pour les repas en salle à New York.





Conklin a également déclaré que la pandémie l’avait convertie d’un sceptique de la technologie pour la Glasserie. «J’ai toujours été résistante», a-t-elle dit, pas nécessairement à toutes les technologies mais à celles qu’elle croyait avoir gêné ou ruiné l’atmosphère. «Cela ne me semblait pas juste.» Mais maintenant, elle est enthousiasmée par la technologie – du moins une partie.

En 2020, Glasserie n’avait pas d’autre choix que de commencer à utiliser plus d’applications de livraison et à emporter, notamment Seamless, Grubhub et DoorDash. Comme d’autres restaurateurs, Conklin se plaignit de ce qu’elle estimait être des conditions déroutantes et des coûts élevés.