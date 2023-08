"La vérité va vous choquer": Médecin d’origine indienne qui a aidé à attraper l’infirmière tueuse

Lucy Letby, une infirmière néonatale de 33 ans au Royaume-Uni, a été reconnue coupable du meurtre de sept bébés et d’avoir tenté d’en tuer six autres à l’hôpital où elle travaillait. Le Dr Ravi Jayaram, pédiatre consultant d’origine indienne, faisait partie de ceux qui ont soulevé des inquiétudes et aidé à condamner l’infirmière britannique. Il dit que certains des bébés auraient pu être sauvés si ses préoccupations concernant Mme Letby avaient été prises en compte plus tôt.

Vendredi, dans une publication sur Facebook, le Dr Jayaram a déclaré que la vérité sur ce qui s’était passé « vous choquera profondément au fur et à mesure qu’elle sortira ».

Dans une interaction avec Nouvelles ITV, le médecin d’origine indienne a déclaré que ses premières inquiétudes avaient été soulevées en 2015 après la mort de trois bébés et que d’autres bébés mouraient, des médecins expérimentés comme lui ont tenu diverses réunions avec l’hôpital pour faire part de leurs inquiétudes au sujet de Mme Letby. C’est en 2017 que la confiance du National Health Service (NHS) a permis aux médecins de rencontrer des policiers dans l’affaire.

« La police, après nous avoir écoutés pendant moins de 10 minutes, s’est rendu compte que c’était quelque chose dans lequel ils devaient être impliqués. J’aurais pu donner un coup de poing », a déclaré le Dr Jayaram à la chaîne.

Maintenant, dans une publication sur Facebook, le Dr Jayaram a noté qu’il y avait encore des gens qui devaient se lever en public pour expliquer pourquoi ils ne voulaient pas écouter et faire la bonne chose. Il a écrit que ces personnes, qui gagnent encore des sommes à six chiffres de l’argent des contribuables ou qui ont pris leur retraite avec leur pension plaquée or, doivent reconnaître que leur action a potentiellement facilité un « meurtre de masse ».

« Je suis soulagé que le système de justice pénale souvent décrié ait fonctionné correctement cette fois-ci. Cependant, il y a des choses qui doivent être révélées sur la raison pour laquelle il a fallu plusieurs mois avant que des inquiétudes soient soulevées jusqu’aux hauts gradés avant que toute mesure ne soit prise pour protéger les bébés. , et pourquoi à partir de ce moment-là, il a fallu près d’un an à ces cadres supérieurs bien payés pour autoriser la police à s’impliquer », a écrit le Dr Jayaram.

« La vérité sur ce qui s’est passé pendant cette période vous choquera profondément au fur et à mesure qu’elle sortira », a-t-il déclaré, ajoutant: « Il y a des gens là-bas maintenant, qui gagnent encore des sommes à six chiffres de l’argent des contribuables ou qui ont pris leur retraite avec leur or- pensions plaquées, qui doivent se lever en public pour expliquer pourquoi ils n’ont pas voulu écouter et faire la bonne chose, reconnaître que leurs actions ont potentiellement facilité un meurtre de masse et s’excuser auprès des familles impliquées dans tout cela ».

De plus, le Dr Jayram a conclu son message sur les réseaux sociaux en disant que le problème de sécurité des patients qui a été ignoré dans le cas de Mme Letby était « au-delà de tout ce que le NHS a déjà tenté de dissimuler ». « Il doit y avoir un changement fondamental dans la culture et la gouvernance des institutions du NHS et cela devrait commencer dès maintenant », a écrit le Dr Jayaram.

Lucy Letby a été arrêtée en 2018 et inculpée en 2020. Son procès a commencé en octobre de l’année dernière et elle a été reconnue coupable du meurtre de sept nouveau-nés et de la tentative de meurtre de six autres par un jury à Manchester Crown Court vendredi.

Sa peine sera prononcée lundi.