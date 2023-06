La vérité surprenante sur les maisons équipées de pompes à chaleur

Les pompes à chaleur ne semblent pas suivre cette tendance, selon les données d’une enquête de 2020 sur la consommation d’énergie des ménages américains, qui a été publiée en mars 2023 par l’Agence américaine d’information sur l’énergie.

« J’ai été choqué quand j’ai vu ce schéma », déclare Lucas Davis, économiste de l’énergie à l’Université de Californie à Berkeley et auteur d’un document de travail de juin analysant les données. Selon l’analyse de Davis, environ 15 % des foyers, quel que soit leur niveau de revenu, utilisent des pompes à chaleur comme principale source de chauffage.

Ces chiffres reflètent une augmentation significative de l’adoption par les ménages dont le revenu est inférieur à 20 000 $. Environ 7 % d’entre eux utilisaient des pompes à chaleur en 2015, mais 14 % l’ont fait en 2020, selon les données de l’EIA. Le niveau d’adoption dans les foyers aisés est resté à peu près le même au cours de cette période. Les raisons de ce modèle ne sont pas totalement claires, bien que cela puisse avoir à voir avec l’endroit où la nouvelle construction a lieu, dit Davis.

Plutôt que le revenu, des facteurs tels que les prix de l’électricité et le climat local sont beaucoup plus susceptibles d’influencer la présence ou non d’une pompe à chaleur dans une maison. Les appareils fonctionnent plus efficacement par temps chaud et sont plus courants dans les États aux hivers plus doux, en particulier dans le sud-est des États-Unis. Environ 40 % des foyers en Alabama, en Caroline du Sud et en Caroline du Nord utilisent des pompes à chaleur.

La baisse des prix de l’électricité, qui rend les pompes à chaleur moins coûteuses à exploiter, est également corrélée à une adoption plus élevée. Alors que les pompes à chaleur ont tendance à avoir un coût initial élevé, la combinaison de la climatisation centrale et d’un système de chauffage peut être encore plus coûteuse, ce qui fait d’un système combiné un choix économique même au départ.

En fin de compte, l’analyse suggère qu’il y a des endroits où les pompes à chaleur sont simplement une option rentable aujourd’hui, dit Davis. « Je ne pense pas que ce soit un choix motivé par une idéologie. Je pense que c’est motivé par les dollars et les cents.