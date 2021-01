Les politiques de WhatsApp ont changé de manière esthétique et non de manière à donner plus de données à Facebook. En fin de compte, Facebook collecte déjà beaucoup d’informations sur ce que les gens font sur WhatsApp.

Facebook connaît les numéros de téléphone utilisés, la fréquence d’ouverture de l’application, la résolution de l’écran de l’appareil, l’emplacement estimé à partir de la connexion Internet et plus encore, comme mon collègue Kashmir Hill expliqué il y a cinq ans.

« Beaucoup de gens ne le savaient pas jusqu’à présent, » Gennie Gebhart de l’Electronic Frontier Foundation m’a dit. Et, dit-elle, nous ne sommes pas à blâmer.

Comprendre ce qui se passe avec nos données numériques donne l’impression de nécessiter une formation avancée en informatique et un diplôme en droit. Et Facebook, une entreprise avec des tonnes de liquidités et une valeur en actions de plus de 700 milliards de dollars, n’a pas ou ne pouvait pas expliquer ce qui se passait d’une manière que les gens pourraient comprendre.

Plus de retombées numériques de la foule du Capitole: YouTube a empêché le compte du président Trump de publier de nouvelles vidéos pendant au moins les sept prochains jours, a écrit mon collègue Dai Wakabayashi. À l’instar de Facebook et Twitter, YouTube a cité le potentiel d’allégations fausses ou incendiaires des vidéos de M. Trump pour augmenter le risque de violence autour du transfert de l’administration présidentielle.

Encore plus de retombées numériques de la foule du Capitole: Gizmodo cartographié des centaines d’utilisateurs du réseau social Parler dans la foule qui a envahi le Capitole la semaine dernière. Il pourrait le faire en raison du laxisme de la sécurité de Parler, qui permettait aux chercheurs de télécharger des données comprenant des enregistrements des publications des personnes et des coordonnées GPS.

Certaines personnes gagnent beaucoup d’argent en ligne. Beaucoup ne: C’est vrai sur YouTube et Instagram – et sur OnlyFans, le site Web où les gens peuvent facturer d’autres personnes pour accéder à des images sexuellement explicites. Ma collègue Gillian Friedman a parlé aux femmes de leurs expériences en tant que créatrices d’OnlyFans.

Un gros tendance dans les vidéos TikTok les dernières semaines est les gens chantent et remixent des chants de mer – ouais, ces vieilles chansons de marins. Cette vidéo de bidonville est ravissante, comme c’est ça édition electronica.

