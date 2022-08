La vérité sur les scans du corps entier

Les tomodensitogrammes du corps entier sont-ils vraiment capables de le faire – et quels sont les risques ? Et les scans DEXA sont-ils un bon moyen de vérifier votre composition corporelle ?

Scans pour les bilans de santé

Bien que les technologies varient, la plupart de ces examens de haute technologie utilisent des tomodensitogrammes (CT) pour examiner tout votre corps ou des parties spécifiques, telles que le cœur et les poumons, afin d’essayer d’attraper des maladies dangereuses à des stades plus précoces et plus curables.

Pendant le balayage de 15 ou 20 minutes, vous vous trouvez à l’intérieur d’une machine en forme de beignet alors qu’un appareil d’imagerie tourne autour de vous, transmettant un rayonnement. La technique combine plusieurs images radiographiques et, à l’aide d’un ordinateur, produit des vues en coupe transversale de votre corps. En examinant les vues, un médecin peut rechercher des signes précoces d’anomalies.

Les scans ne sont pas bon marché – les scans du corps entier coûtent entre 500 $ et 1 000 $ par scan et ne sont généralement pas remboursés par l’assurance. Et la question de savoir à quel point ces analyses sont vraiment utiles est un sujet de débat parmi les experts médicaux.