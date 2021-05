La vérité sur les OVNIS et les extraterrestres pourrait être à quelques SEMAINES d’être libérée par les États-Unis dans le «  moment le plus profond de l’histoire  »

L’HUMANITÉ n’est peut-être qu’à quelques semaines de découvrir la vérité sur les ovnis et les extraterrestres potentiels, a déclaré un militant de la divulgation.

Steve Bassett, qui a travaillé sans relâche pour mettre fin à l’embargo de 74 ans sur les informations classifiées sur les OVNIS, a déclaré au Sun Online qu’il pensait que les agences de renseignement se préparaient à lever le voile sur les rencontres extraterrestres.

Le comité du renseignement du Sénat américain a demandé au directeur du renseignement national de travailler avec le ministère de la Défense pour fournir un rapport d’ici le 25 juin sur des observations inexpliquées par l’armée.

La demande est intervenue après des révélations en 2017 selon lesquelles le Pentagone effectuait des recherches sur une série d’intrusions inexpliquées dans l’espace aérien militaire, y compris des objets mystérieux capturés sur une vidéo traquant des navires de l’US Navy.

Depuis lors, les responsables de la défense ont confirmé un certain nombre d’observations d’OVNIS – et ont même publié des vidéos époustouflantes qui montrent des rencontres inexpliquées dans le ciel, maintenant souvent connues sous le nom de phénomènes aériens non identifiés (UAP).

Et la plus récente a été confirmée comme authentique par The Sun Online le mois dernier – avec une vidéo et une série de photos montrant un phénomènes mystérieux rencontrant des navires de guerre et des avions de combat américains.

Bassett, le directeur exécutif du Paradigm Research Group et un lobbyiste sur cette question, dit qu’il pense que les services de renseignement américains sont sur le point de mettre fin à ce qu’il a appelé l’embargo sur la vérité de 74 ans.

Et il a dit qu’une telle divulgation d’informations pourrait être le moment «le plus profond» de l’histoire de l’humanité.

Nous pourrions être enfin sur le point d’obtenir la confirmation de la présence ET que nous attendions [almost] 75 ans pour

Steve Bassett, lobbyiste OVNI

Il a déclaré au Sun Online: «Ce qui se passe en ce moment est extraordinaire. C’est vraiment un gros problème. Nous sommes peut-être dans les derniers jours de l’embargo sur la vérité.

«Nous serons peut-être enfin sur le point d’obtenir la confirmation de la présence extraterrestre que nous attendions [almost] 75 ans pour.

«Ce serait l’événement le plus profond de l’histoire de l’humanité.»

Le terme «divulgation» est souvent utilisé pour désigner l’admission totale et définitive par le gouvernement que les étrangers ne visitent pas seulement la Terre, mais que le gouvernement cache la vérité au public.

On prétend que cette dissimulation a commencé en 1947 lorsque le Roswell Army Air Field (RAAF) a distribué un communiqué de presse affirmant qu’ils avaient récupéré les restes d’un «disque volant» qui s’était écrasé dans le désert.

Sans surprise, les nouvelles ont fait la une des journaux à travers les États-Unis, mais le lendemain, l’armée américaine a soudainement fait marche arrière et a publié une deuxième déclaration affirmant que l’objet récupéré n’était en fait qu’un ballon météorologique.

Jusqu’à récemment, le gouvernement américain a nié que des extraterrestres étaient impliqués et a démenti de nombreux autres rapports d’OVNIS, et des militants comme Basset ont fait du lobbying contre «l’embargo sur la vérité».

Mais il a dit que depuis 2015, il y avait un groupe au sein de l’élite du renseignement qui veut dire la vérité.

Lors de l’élection présidentielle américaine de 2016, l’espoir démocrate à la présidentielle Hillary Clinton a été salué comme le «candidat ET».

Et cette année-là, elle a juré de déchiffrer les fichiers gouvernementaux ouverts sur les extraterrestres, la zone 51 et les ovnis.

Donald Trump a gagné et cela a été mis en attente.

Mais malgré cela et la pandémie, Bassett a déclaré qu’il n’y avait pas de retour en arrière et que les gens étaient prêts à témoigner devant le Congrès cet été.

M. Bassett a déclaré au Sun Online: «Le moment de sa fin dépend quelque peu du calendrier de vaccination.

«Le plan de match était depuis le début d’obtenir des audiences du Congrès, ce que nous essayons d’obtenir.

«Maintenant, nous allons l’obtenir. Pourquoi? En raison du point de vue de la communauté du renseignement militaire et des politiciens, il n’y a qu’un seul moyen de divulgation.

Cela verrait le personnel militaire témoigner du phénomène pendant plusieurs jours et un certain nombre de comités, a-t-il dit, tous surveillés par des centaines de millions de personnes.

Il a déclaré: «Cela donnerait aux membres du Congrès qui sont connus pour être un peu trop sensibles à leurs perspectives de carrière et à la manière dont ils collectent des fonds pour tenir ces auditions.

«Cela éliminerait plus de risques, ce que je ne pense pas être trop grand maintenant.»

Les législateurs de la commission du renseignement ont voté l’année dernière en faveur de la création du groupe de travail UAP – et leur ont donné en décembre un délai de 180 jours pour produire un rapport sur les phénomènes étranges filmés par les militaires américains.

Et avec l’US Navy publiant des clips très médiatisés tels que la tristement célèbre vidéo «Tic Tac», les responsables de la défense ont franchi une étape étonnante pour confirmer que ces étranges rencontres se produisent dans le ciel des États-Unis.

Les théories concurrentes sur les vidéos continuent de faire rage – certaines étant ancrées sur Terre, affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres affirment qu’elles montrent des engins d’un autre monde possiblement pilotés par des extraterrestres.

Le cinéaste documentaire Jeremy Corbell a sorti la dernière série de séquences filmées par des pilotes et du personnel de l’US Navy, la plus surprenante montrant peut-être un objet «en forme de pyramide» survolant l’USS Russell.

Les dernières images étranges ont été divulguées après avoir été soumises au groupe de travail UAP.

Les responsables du Pentagone ont confirmé que les images étaient authentiques – et Nick Pope, qui a enquêté sur les ovnis pour le ministère britannique de la Défense, a déclaré au Sun Online que les objets pouvaient être des drones hypersoniques – potentiellement de Chine ou de Russie.

Mais il pense que même le gouvernement américain ne sait peut-être pas qui est derrière ces phénomènes mystérieux.

Pendant ce temps, Luis Elizondo, qui dirigeait le programme secret d’identification avancée des menaces aérospatiales (AATIP) pour le Pentagone, a déclaré au Sun Online que Les PAN pourraient représenter un échec d’Intel au niveau du 11 septembre par les États-Unis.