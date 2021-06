La vérité sur les origines de Covid-19 « apporterait une » honte nationale « à la Chine et pourrait renverser le Parti communiste »

LA vérité Les origines de Covid pourraient apporter la honte nationale à la Chine et renverser le régime communiste du pays, a déclaré un éminent expert du pays.

On soupçonne de plus en plus que le virus mortel pourrait avoir fui d’un laboratoire de Wuhan, où des recherches étaient menées sur les coronavirus chez les chauves-souris.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le président chinois Xi Jinping pourrait être renversé du Covid Crédit : Eyevine

Ce qui a été initialement rejeté comme une théorie du complot a gagné du terrain dans la mesure où le président Joe Biden a ordonné à des espions américains d’enquêter.

Le renseignement britannique aurait également récemment évalué la théorie et amélioré sa probabilité de « à distance » à « faisable ».

Le refus de la Chine d’autoriser une enquête complète et des dénégations de plus en plus criardes ont alimenté les soupçons qu’elle cherche à dissimuler sa culpabilité.

Selon le spécialiste chinois Jasper Becker, si la Chine acceptait, les conséquences seraient énormes pour le régime et le président Xi Jinping.

« La honte nationale pourrait sonner le glas des 70 ans de règne du Parti communiste chinois », a-t-il écrit dimanche dans le Mail.

« Cela déclencherait un tremblement de terre politique qui commencerait en Chine et bouleverserait l’ordre mondial. »

Mais il a ajouté que la Chine avait alors reconnu sa responsabilité ainsi que l’humiliation, elle aurait dû payer une énorme compensation.

Les soupçons sont tombés sur l’Institut de virologie de Wuhan comme source de Covid Crédit : Institut de virologie de Wuhan

La Chine n’a pas autorisé une enquête complète sur le laboratoire Crédit : EPA

« La vérité est que Pékin n’acceptera probablement jamais la responsabilité de créer un nouveau virus, lui permettant de s’échapper et déclenchant une pandémie mondiale qui a jusqu’à présent tué plus de 3,5 millions de personnes », a-t-il déclaré.

Becker a également critiqué les scientifiques qui ont soutenu les affirmations de la Chine selon lesquelles le virus était très probablement transmis par des animaux et a cherché à rejeter la théorie des fuites de laboratoire.

« Une partie de l’opposition à la théorie du laboratoire reposait sur l’antipathie envers Donald Trump et la campagne de son administration contre la Chine », a écrit Becker,

« Étant donné le choix entre soutenir Trump ou le Parti communiste chinois, la plupart des scientifiques se sont ouvertement rangés du côté des Chinois. »

Dans son article, il souligne également comment les expériences de la Chine sur des singes nés avec des gènes mutés ajoutent à la suspicion sur les origines de Covid.

La Chine a des antécédents de fuites de laboratoires dans lesquelles des virus mortels se sont échappés et les critiques ont souligné ce qu’ils prétendent être une approche enthousiaste de la sécurité.

Becker dit que les scientifiques de Wuhan – où la maladie a été signalée pour la première fois – ont créé plus de 1 000 animaux génétiquement modifiés avant que quiconque n’ait entendu le nom de Covid-19.

Dans ces installations sinistres, des singes et des lapins reçoivent des injections de virus génétiquement modifiés – certains étant similaires au SRAS-CoV-2.

« Le fait est que la Chine a la réputation d’encourager imprudemment, ou du moins de tolérer, toutes sortes d’expériences qui ne sont pas autorisées ailleurs dans le monde. »

Il affirme que les scientifiques chinois ont pris des risques « audacieux » et « contraires à l’éthique » avec leurs expériences en laboratoire.