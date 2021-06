Un nouveau documentaire de BOMBSHELL pourrait enfin révéler la vérité derrière les meurtres des rappeurs Tupac Shakur et The Notorious BIG.

Tupac a été abattu sur le Strip de Las Vegas en septembre 1996 tandis que son rival surnommé Biggie a été tué en Californie six mois plus tard.

Biggie, à gauche, et Tupac, à droite, ont été tués à six mois d’intervalle au milieu des années 90

Les deux meurtres ont déclenché des théories du complot et les deux restent non résolus.

Cependant, le cinéaste Nick Broomfield, qui a réalisé le film Biggie et Tupac en 2002, pense que l’emprisonnement du magnat du record Suge Knight pourrait inciter des témoins à se manifester.

Knight était avec Tupac lorsqu’il a été abattu à la suite d’un combat avec Mike Tyson à Vegas, mourant six jours plus tard.

Pourtant, c’est son implication présumée dans le meurtre de Biggie – de son vrai nom Christopher Wallace – que Broomfield explore dans le nouveau doc ​​Last Man Standing.

Le film allègue que Knight a ordonné le coup sur Biggie en utilisant des « flics sales » du département de police de LA.

Broomfield dit qu’il a découvert que la société du magnat Death Row Records était une entreprise ancrée dans la violence et la misognie.

Et après que Knight a été emprisonné pendant 28 ans en 2018 pour l’homicide involontaire d’un associé, le cinéaste a découvert que les témoins étaient plus disposés à lui parler de la mort de Biggie.

Suge Knight aurait ordonné le tournage de Biggie Crédit : Fonctionnalités Rex

Suge Knight – vu ici avec Tupac – était le patron du label Death Row Records Crédit : Rex

Les accusations selon lesquelles des officiers du LAPD corrompus étaient auparavant Madde par l’ancien flic Russell Poole – un enquêteur principal dans le meurtre de Biggie.

Il a figuré dans le documentaire original de Broomfield mais est décédé d’un anévrisme en 2015 alors qu’il discutait de l’affaire avec la police en 2015.

Le LAPD a nié les allégations selon lesquelles des officiers corrompus auraient été impliqués dans le meurtre du rappeur lorsqu’il a été approché par Sky News.

Broomfield dit qu’il voulait revenir sur le sujet après la mort de Poole et l’emprisonnement de Knight.

Il a déclaré: « Je suis resté un peu en contact avec Russell Poole.

« Au cours des 20 années, il y a eu certains développements… Suge Knight est allé en prison et beaucoup de gens étaient prêts à se manifester et à dire des choses qu’ils n’allaient jamais dire auparavant. »

Le meurtre de Tupac semble être plus simple. Le rappeur a été filmé en vidéosurveillance le jour où il a été abattu en train de battre un membre d’un gang dans un hôtel de Vegas.

Tupac a été montré en train de lancer des coups de pied à la tête d’Orlando ‘Baby Lane’ Anderson, membre des Southside Crips – l’équipage rival du gang Knight’s Bloods.

En 2018, Duane Keith Davis, membre des Crips et de l’oncle d’Anderson, a allégué que Baby Lane avait appuyé sur la gâchette lors de la fusillade au volant qui a tué Tupac pour se venger du passage à tabac de l’hôtel.

Broomfield convient que c’est Anderson qui a tiré sur le rappeur.

« Je pense qu’il n’y a aucun doute », a-t-il déclaré.

Le documentariste Nick Broomfield dit avoir découvert de « nouvelles preuves convaincantes » Crédit : Dogwoof

Knight était avec Tupac lorsqu’il a été pris pour cible lors d’une fusillade en voiture à Las Vegas Crédit : BBC

Biggie a été assassiné en 1997 lors d’une fusillade en voiture à Los Angeles Crédit : Biggie Smalls

Le cinéaste britannique affirme que le meurtre de Biggie est plus complexe.

Il a déclaré: « Le coup sur Biggie a été fait par un professionnel, [it was] incroyablement bien coordonné.

« C’étaient deux événements très différents. Je pense que la voiture dans laquelle se trouvait Tupac avait reçu 15 balles, donc c’était juste un tir de gangbang normal. L’autre était très orchestré – et c’est celui qui impliquait le LAPD. «

Biggie a été tué lorsque le conducteur d’une Chevrolet Impala SS sombre s’est arrêté à côté de son SUV à un feu rouge et a ouvert le feu.

Son autopsie – publiée 15 ans après sa mort – a montré que seul le dernier coup de feu était mortel.

Il est entré par sa hanche droite et a frappé son côlon, son foie, son cœur et son poumon gauche.

Une théorie suggère que Biggie a été tué par erreur et que Sean Combs, alias Puff Daddy, était la cible initiale du tireur.

Des documents du FBI divulgués révèlent que le producteur de disques Puffy – maintenant connu sous le nom de P Diddy – avait reçu de multiples menaces de mort et que son agent de sécurité a confronté un homme qui s’était approché de sa voiture quelques instants avant la fusillade.

L’agent à la retraite du FBI, Phil Carson, qui a enquêté sur le meurtre de Biggie, a déclaré : « Sur la base de toutes les interviews, de toutes les preuves, des photos, de tout, il y a eu une implication de la police et Suge Knight a financé des représailles pour les personnes tuant Tupac, et son intention… il eu un gros boeuf avec Puffy. »

Carson a déclaré que Knight était motivé par l’ego et s’est déchaîné contre Puffy et Biggie après la mort de sa plus grande star et « vache à lait » Tupac.

Il a déclaré: « Suge, il a gouverné d’une main de fer et il a un ego plus grand que l’océan Pacifique.

« Et quand il a vu son talent numéro un, sa grosse vache à lait, se faire tuer à Vegas, c’est à ce moment-là qu’il a mis les choses en mouvement. »