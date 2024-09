Photo : La vérité sur les débuts de Kelly Clarkson à Hollywood révélée

Les débuts de Kelly Clarkson à Hollywood n’auraient pas été aussi bons que son présent.

Récemment, un initié a partagé avec Vie et style que les gens se moquaient de la sensation de chant lorsqu’elle était débutante dans l’industrie musicale.

« Même les acteurs se sont moqués de Kelly et des autres gagnants d’American Idol », a commencé la source.

Ils ont ajouté: « Parce qu’Idol attirait un public plus large que leurs émissions de télévision scénarisées, et ils lui en voulaient. »

En plus de cela, la source a affirmé que les gens prenaient rarement Kelly au sérieux parce qu’« ils considéraient Kelly comme une star préfabriquée qui ne payait pas sa cotisation ! »

Cependant, l’initié a partagé avec le média que les jours de Kelly ont pris un tournant maintenant, et « Kelly est au-dessus de nommer des noms, mais lorsque les producteurs mentionnent une star qui veut être dans son émission et qu’elle se souvient qu’ils ne lui donneraient pas le temps de le jour où elle a débuté, elle a juste dit : « Non ! »

Cela survient après que la chanteuse a révélé dans un récent confessionnal à quel point les gens la traitaient mal.

«Les gens étaient vraiment méchants avec nous parce que nous venions d’un spectacle de talents. Comme si tout le monde était très grossier avec nous, comme sur le tapis rouge, lors du show. C’était tellement mauvais. Ce fut une expérience horrible ! Kelly a partagé.

Avant de quitter le chat, la source a plaisanté : « C’est drôle ce que fait l’argent ! »