La vérité sur les «cacas fantômes» et comment ils indiquent que vous êtes soit en très bonne santé, soit que vous risquez d’avoir des veines enflées et une impaction.

Avez-vous déjà fait caca en fuite ?

Les excrétions insaisissables, ou quel que soit le nom que vous leur donnez, ne laissent aucune trace sur le papier toilette ou dans la cuvette des toilettes.

Votre envie injustifiée de faire caca est probablement le signe que vous souffrez de constipation ordinaire.

Même si vous auriez juré d’être passé devant un tabouret, il n’y en a aucun signe nulle part – presque comme un fantôme.

Au cours des derniers mois, l’étrange phénomène a disparu viral sur les réseaux sociaux des plateformes comme TikTok, avec des utilisateurs partageant leurs expériences bizarres en matière de selles.

Bien que « caca fantôme » ne soit pas un terme que vous trouverez sur le site Web du NHS – ou sur tout autre site médical d’ailleurs – les patients interrogent souvent les médecins à leur sujet, a déclaré le Dr Felice Schnoll-Sussman, gastro-entérologue à Weill Cornell Medicine. Aujourd’hui.com.

Alors, qu’est-ce qu’une décharge hantée ? Et sont-ils vraiment aussi effrayants qu’ils en ont l’air ?

Ici, nous examinons les différents types de crottes fantômes (oui, il y en a plusieurs) et ce que chacun nous dit sur votre santé.

1. La sensation de besoin de faire caca, qui finit par se transformer en gaz

Parfois, le numéro deux que nous sentons arriver n’est pas vraiment du tout un caca.

Au lieu de cela, ce n’est que du gaz – comme c’est dégonflant.

Cette sensation peut vous donner envie de vous asseoir sur les toilettes et de pousser fort, a expliqué le Dr Rabia De Latour de NYU Langone. Santé.

Mais vous constaterez probablement que rien ne sort.

« Les sphincters de notre rectum sont des parties incroyablement intelligentes et sensibles de notre corps », a déclaré le Dr Rabia, tout en s’adressant également à Today.com.

Les 3 choses à faire si vous avez besoin de soulager instantanément la constipation et les selles

Lorsque notre rectum reconnaît que nous avons besoin de faire caca, il envoie un message à notre cerveau qui dit à notre corps et aux muscles de l’anus de se détendre.

Mais lors d’une selle fantôme, le cerveau indique au corps qu’il est temps d’aller à la selle alors qu’il a réellement besoin de libérer des gaz.

Dans certains cas extrêmes, cela peut être dû à une maladie neurologique sous-jacente, comme la sclérose en plaques (SEP), qui peut entraîner une perte de la fonction intestinale normale.

Lorsque cela se produit, le cerveau devient confus et ne peut pas dire si l’intestin est entièrement constitué de déchets ou simplement de vent.

Cela peut conduire à une fuite accidentelle ou à penser qu’un pet est un numéro deux.

Constipation

Mais votre envie injustifiée de faire caca est plus probablement le signe que vous souffrez de constipation ordinaire.

Le NHS vous considérerait comme sauvegardé si vous n’avez pas fait caca au moins trois fois au cours de la semaine dernière.

Le site Web indique que vous êtes également constipé si vous faites caca moins souvent que d’habitude, si vous faites des efforts pour faire caca ou si vous avez l’impression de ne pas avoir vidé vos intestins.

Pour la plupart des gens, la constipation entraîne rarement des complications, mais les personnes souffrant de constipation à long terme peuvent développer plusieurs affections plutôt désagréables.

Des hémorroïdes, ou hémorroïdes, peuvent se développer si vous passez trop de temps à faire des efforts aux toilettes.

Être incapable de faire caca pendant une longue période peut également entraîner ce qu’on appelle un fécalome.

Également appelée constipation chronique, cela se produit lorsque de grandes quantités de caca dur et sec se logent dans le rectum après plusieurs semaines ou plus sans pouvoir aller aux toilettes.

Ce problème est très rare mais très grave et peut entraîner la mort s’il n’est pas traité.

Une infirmière ou un médecin qualifié devra peut-être retirer physiquement les crottes dures de votre passage arrière pour vous aider à vous sentir mieux.

Cancer de l’intestin

Les scientifiques ont généralement lié la maladie chronique et la constipation à long terme au cancer de l’intestin.

Une étude danoise a révélé que le risque de contracter la maladie était presque deux fois plus élevé chez les patients souffrant de constipation que chez ceux qui n’en souffraient pas.

Cependant, les preuves sont mitigées et suggèrent uniquement une association et non un lien de causalité.

Les autres signes de cancer de l’intestin comprennent :

Changements dans votre caca Besoin de faire caca plus ou moins souvent que d’habitude pour vous Du sang dans votre caca, qui peut paraître rouge ou noir Saignement des fesses Avoir souvent envie de faire caca, même si vous venez d’aller aux toilettes Douleur au ventre Ballonnements Perdre du poids sans essayer Se sentir très fatigué sans raison

Il s’agit du deuxième cancer le plus mortel au Royaume-Uni, faisant 16 000 morts chaque année.

Cependant, neuf patients sur dix y survivent s’ils sont diagnostiqués à un stade précoce, selon Bowel Cancer UK.

La campagne No Time 2 Lose du Sun, dirigée par Dame Deborah James, a appelé à des tests et à des traitements plus précoces pour améliorer les taux de survie en Grande-Bretagne.

2. Une crotte qui coule au fond des toilettes disparaît et ne laisse aucun résidu sur le papier

Les crottes qui ne laissent aucune trace de leur présence sont généralement un signe de bonne santé.

« Si (quelqu’un) va à la selle et qu’elle est si propre et bien formée qu’elle ne laisse aucun résidu et coule simplement, il s’agit en fait d’une selle très saine », a déclaré le Dr Rabia.

Cela suggère généralement qu’un régime alimentaire est riche en fibres, ce qui augmente le poids et la taille de vos selles et les ramollit. Clinique Mayo dit.

Les fibres ne sont pas seulement importantes pour aller régulièrement aux toilettes, elles sont également associées à un risque plus faible de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2 et de cancer de l’intestin, selon le NHS.

Devrais-je m’inquiéter?

Cela vaut toujours la peine de parler à votre médecin si vous avez des questions ou des inquiétudes, ou si vous remarquez des changements soudains dans vos habitudes intestinales.

Surveiller vos selles est un bon moyen de garder un œil sur votre santé.

Bien que les numéros deux de chacun soient différents, ils appartiennent généralement à l’une des sept catégories décrites par le Bristol Tabouret Chart.

Le guide utile compare les selles à différents objets – des œuvres d’art aux aliments (plutôt dégoûtants) :

Billes : morceaux séparés et durs comme des noix difficiles à évacuer

Chenille : en forme de boudin mais grumeleuse

Hotdogs : comme une saucisse mais avec des fissures en surface

Serpents : lisses et doux comme une saucisse ou un serpent

Amibes : blobs mous aux bords nets

Service doux : morceaux moelleux ou pâteux avec des bords irréguliers

Jackson Pollock : aqueux ou entièrement liquide

Tout, des billes aux chenilles, indique une constipation ; les hot-dogs ou les serpents sont idéaux ; et les amibes de Jackson Pollock suggèrent une diarrhée et une urgence.