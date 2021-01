White avait cinq mois de plus qu’Arthur et le plus âgé des quatre filles à papa étoiles, mais elle leur a tous survécu.

Estelle Getty est décédée à 84 ans en 2008, après avoir lutté contre la démence à corps de Lewy pendant près d’une décennie. « Notre relation mère-fille était l’un des plus grands duos comiques de tous les temps, et elle me manquera », a déclaré Arthur dans un communiqué à l’époque.

« Le seul réconfort en ce moment est que bien qu’Estelle ait évolué, Sophia sera toujours avec nous », a déclaré White. Arthur est décédé en 2009 à 86 ans et McClanahan, la plus jeune Golden Girl, est décédée à 76 ans en 2010.

Dans une mise à jour pour une nouvelle édition de poche de son livre en 2010, White a écrit que perdre ses trois co-stars, y compris, « tout récemment, ma bien-aimée Rue McClanahan, a été très difficile à accepter. Quand vous travaillez si étroitement ensemble , depuis si longtemps, et vous êtes béni avec un tel succès, vous vous retrouvez enfermé dans le cœur. «

