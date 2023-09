La vérité sur les aliments ultratransformés est peut-être ultracompliquée

« The 360 ​​» vous montre diverses perspectives sur les principaux sujets d’actualité et les débats de la journée.

Ce qui se passe

Pendant des décennies, la question de savoir si un aliment est sain ou non s’est largement concentrée sur ce qu’il contient : contient-il beaucoup de fibres et de vitamines ? Y a-t-il un excès de graisse, de sel ou de sucre ?

Mais plus récemment, de nombreux experts ont commencé à croire que la façon dont nos aliments sont préparés peut être tout aussi importante que la matière dont ils sont composés. Avec cette nouvelle façon d’envisager la santé alimentaire, un nouveau méchant est apparu : .

Bien qu’il n’existe pas de définition universelle, les aliments ultratransformés aux aliments qui ont été fortement modifiés et contiennent fréquemment des additifs tels que des conservateurs, des arômes artificiels et des édulcorants. Le terme a été popularisé pour la première fois par un en 2009, qui soutenait que les systèmes nutritionnels qui s’intéressent uniquement à la composition d’un aliment, comme la pyramide alimentaire, ignorent les différences cruciales dans la manière dont les différents aliments arrivent dans nos assiettes.

Parce qu’une grande partie de ce que nous mangeons a été modifiée d’une manière ou d’une autre, une vaste gamme d’aliments peut être modifiée. . La plupart des « malbouffes » (comme les bonbons et les chips) entrent facilement dans cette catégorie, tout comme de nombreux produits qui ne sont pas considérés comme manifestement malsains pour le consommateur moyen – notamment les yaourts aromatisés, les laits à base de plantes et la plupart des pains trouvés dans les magasins. le supermarché. Une étude a estimé que près de provient d’aliments ultra-transformés.

Pourquoi il y a un débat

De plus en plus de recherches montrent que les régimes alimentaires riches en aliments ultra-transformés sont liés à un large éventail de problèmes de santé, notamment divers types de , , et même . Le défi, cependant, consiste à déterminer si ces problèmes peuvent être attribués directement à la manière dont les aliments sont produits ou s’ils peuvent être le résultat d’autres facteurs.

Un nombre de disent qu’il existe suffisamment de preuves pour suggérer que les aliments ultra-transformés sont plus malsains, même par rapport aux aliments ayant exactement la même composition nutritionnelle. Ils soutiennent que ces produits ont été spécialement conçus pour déclencher des réponses dans notre cerveau qui favorisent la suralimentation et contiennent fréquemment une série d’ingrédients artificiels ayant des effets sur le corps que nous ne comprenons pas encore pleinement.

Mais les critiques de cette approche soutiennent que ces études ne font que confirmer ce que nous savons depuis des décennies : que les régimes alimentaires contenant beaucoup de graisses, de sucre et de sel – dont les aliments ultra-transformés ont tendance à en contenir en grande quantité – sont malsains. On craint également que trop de discussions sur les dangers des aliments ultra-transformés n’incitent les gens à éviter les aliments généralement sains qui entrent dans cette catégorie, comme les substituts de viande, divers types de pain et même les préparations pour nourrissons.

Une autre source de débat porte sur ce qu’il faut faire des aliments ultra-transformés s’ils sont jugés dangereux. De nombreux experts affirment que l’une des principales raisons pour lesquelles ils sont si omniprésents est qu’ils sont moins chers et plus pratiques que les aliments entiers. Ils affirment qu’il faudra apporter de vastes changements à notre système alimentaire pour garantir que tout le monde, et pas seulement ceux qui disposent de beaucoup de temps et d’argent, puisse éliminer ces produits malsains de leur alimentation.

Et après

Pour le moment, les directives alimentaires officielles du gouvernement américain ne prennent pas position sur les aliments ultra-transformés. Mais les experts sont si la question devrait être incluse dans la prochaine série de recommandations mises à jour, qui devraient être publiées en 2025.

Points de vue

Les aliments ultra-transformés tuent littéralement des gens

« Quatre des six principales causes de mortalité sont liées à une alimentation inadéquate, ce qui, aux États-Unis, est probablement dû en grande partie à une alimentation pratique, sûre et peu coûteuse que nous consommons en trop grande quantité. » — Christopher Gardner, directeur des études sur la nutrition à l’Université de Stanford, pour

Ce qui compte, c’est ce qu’il y a dans un aliment, pas comment il est préparé.

« Si le problème des aliments ultra-transformés s’avère être par exemple leur teneur en sucre et en sel, alors le problème résiderait dans le sucre et le sel, et non dans la question de savoir si nous avons acheté un hamburger dans un fast-food… ou si nous avons préparé notre propre hamburger. à la maison. » — Beth Skwarecki,

De nombreux aliments ultra-transformés ne sont pas du tout des aliments

« J’étais convaincu que la malbouffe était mauvaise. Mais cela ne m’a pas empêché d’en manger. En savoir plus sur l’UPF est une expérience différente : vous commencez à réaliser que certaines de ces choses sont à peine de la nourriture. — Hélène Lewis,

De nombreux aliments sains sont regroupés avec la malbouffe dans des catégories aussi larges

« Même après plus d’une décennie, il n’existe pas de définition unique convenue. … Cette ambiguïté a des conséquences : les consommateurs se méfient de tous les aliments transformés et commencent à éviter les aliments surgelés et en conserve, même s’ils constituent une alternative abordable et saine aux produits frais. — Günter Kuhnle,

Tout ce dont nous sommes sûrs, c’est que les aliments malsains doivent être évités.

« Il s’agit d’une décision scientifique visant à éviter complètement les boissons sucrées et la malbouffe évidente. Ce n’est probablement pas non plus génial si la majeure partie de votre alimentation est ultra-transformée, même si vous sélectionnez des versions relativement saines de ces aliments. Au-delà de cela, les données sont floues. — Tim Réquarth,

Les gouvernements doivent intervenir pour mettre fin aux aliments ultra-transformés

« Nous devons maintenant envisager d’utiliser diverses stratégies pour diminuer la consommation. Cela inclut l’adoption de nouvelles lois et réglementations. … Il est peu probable que le simple fait de dire aux individus d’être plus responsables soit efficace, alors que Big Food dépense chaque année des milliards en marketing de produits malsains pour saper cette responsabilité.» — Phillip Baker, Mark Lawrence et Priscila Machado, les

Les discours sur les aliments ultra-transformés ne font rien pour comprendre pourquoi les gens en mangent autant

« Mon intérêt à savoir si quelqu’un mange ou non des aliments ultra-transformés est assez minime. Je m’en fiche si les gens veulent en manger, c’est très bien. Ce qui m’importe, c’est qu’ils vivent dans un monde où ils ont la liberté de manger la nourriture qu’ils veulent. Je pense que la vraie nourriture devrait être bon marché et accessible à tous. — Chris van Tulleken, auteur de « Ultra-Processed People », à

Nous ne pouvons pas vaincre la faim dans le monde sans aliments ultra-transformés

«Je suis favorable à une alimentation majoritairement composée d’aliments complets. Mais utilisés de la bonne manière et avec modération, les aliments transformés pourraient constituer une aubaine considérable pour la nutrition mondiale. La stigmatisation dont ils font l’objet entrave de tels efforts, c’est pourquoi plutôt que d’éviter la transformation des aliments, nous devrions l’adopter dans les contextes appropriés. -Hannah Ritchie,

