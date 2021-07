La vérité sur le mystérieux «faux fond» d’Ocean

Nos océans ne sont que des cavités massives remplies de mystères et de secrets, semblables à l’espace. On pense qu’à l’heure actuelle, les humains n’ont découvert que la pointe de l’iceberg, qui n’est que de 10 % lorsqu’elle est quantifiée. Le nombre est encore moins si vous retirez la technologie de l’image.

Dans une myriade de mystères qui attendent toujours d’être résolus, il y a un mystère qui a intéressé les chercheurs avant que la technologie ne les aide à le déchiffrer. Le terme donné au mystérieux phénomène est « Fantôme Bottoms ». À la fin des années 40, le sonar, un appareil utilisé par les sous-marins et les navires pour, techniquement, voir sous les eaux profondes, est devenu un équipement militaire américain standard. Les navires de la marine, tout en protégeant les océans, étaient utilisés pour détecter des signaux inattendus provenant des océans.

Ces découvertes ont été repérées à un endroit où aucun fond marin n’existerait réellement. En plus de cela, ce qui rend ces découvertes encore plus ahurissantes, c’est qu’il bougeait – pendant la journée, le prétendu fond marin avait une lecture stable, mais il s’élevait au-dessus à la tombée de la nuit. C’était un mystère qui s’est progressivement transformé en une menace sécuritaire pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mettant l’esprit des troupes et des décideurs au repos, Martin Wiggo Johnson, chercheur associé à la Scripps University of Oceanography, a postulé un solution possible à ce mystère devenu menace. Il a observé que les «fonds fantômes», qui continuent de se présenter comme des îles englouties, ne sont rien d’autre qu’une «couche de diffusion profonde» d’une pléthore de méduses, de crevettes, de poissons osseux et d’autres créatures des grands fonds vivant en colonies fermées. Puis, à la tombée de la nuit, ces créatures montent jusqu’aux eaux de surface plus chaudes pour se nourrir. Ses conclusions ont été étayées par son travail sur le terrain qui a bouleversé la perception originale.

Les découvertes de Johnson ont marqué le début des projets d’exploration perçant dans la «zone crépusculaire» de l’océan, connue scientifiquement sous le nom de zone mésopélagique. Les scientifiques ont divisé les profondeurs des océans en cinq zones : la zone épipélagique (650 pieds), la zone mésopélagique (650-3 300 pieds), la zone bathypélagique (3 300-13 000 pieds), la zone abyssopélagique (13 000-20 000 pieds) et la zone hadopélagique (ci-dessous 20 000-40 000 pieds). Pour mettre les choses en perspective, Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, mesure environ 2800 pieds.

Un autre aspect intéressant de ces « fonds fantômes » est que leur formation n’est pas un phénomène accidentel mais un effort intentionnel de ces êtres mésopélagiques. La raison est encore inconnue de l’homme.

