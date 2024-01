La vérité sur le lutin vert qui trolle le tapis rouge des Emmys 2024

Prix





Au milieu du faste et du glamour du tapis rouge des Emmys de mardi, vous seriez pardonné d’avoir manqué le gobelin dans la pièce.

Les utilisateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour remettre en question la présence récurrente en arrière-plan d’une personne vêtue d’une tenue de démon vert élaborée au Peacock Theatre du centre-ville de Los Angeles.

Et ici, on peut voir le mystérieux gobelin suivre l’actrice Claire Danes, plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards.

Alors que, de manière choquante, le gobelin est passé inaperçu sur le tapis rouge et à la télévision, Divertissement hebdomadaire rapporte que l’horrible invité était La course de dragsters de RuPaul la candidate de la saison 15, la princesse Poppy.

« Je voulais faire exactement le contraire de ce que l’on attend de vous lorsque vous assistez à un événement comme celui-ci. Je voulais prendre le décorum et le renverser », a déclaré Poppy à la publication.

«Je voulais surtout être une sorcière troll. Je voulais être si choquant qu’il vous suffise de vous retourner et de me regarder – de la pire des manières possibles.

Ailleurs parmi les sujets de discussion sur la mode, il y avait Le Lotus Blanc étoile Aubrey Plazaqui portait une robe avec une épingle géante, et Selena Gomez, qui a foulé le tapis rouge dans une robe transparente à découpes.

Quant aux récompenses, Succession a encore une fois dominé la nuit des nuits télévisées dans les catégories dramatiques très convoitées, remportant tous les prix pour lesquels il a été nominé lors de la diffusion, y compris le grand gong de la nuit, la série dramatique exceptionnelle, ainsi que les clins d’œil à l’écriture et à la réalisation.

L’actrice australienne Sarah Snook a remporté son premier Emmy pour l’actrice principale exceptionnelle, faisant suite à ses victoires aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards, tandis que ses co-stars Kieran Culkin et Matthew MacFadyen ont respectivement remporté les prix d’acteur exceptionnel et d’acteur de soutien exceptionnel.

Pendant ce temps, The Bear a remporté six gongs – pour les stars Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach et Ayo Edebiri, ainsi que pour la série comique exceptionnelle.











