Cannes se réchauffe, et ce n’est pas seulement la météo.

Travis Scott et Alexandre « AE » Edwards affrontement physique contre le magnat d’une boîte de nuit Richie Akivaà la soirée « The After » d’après le gala amfAR 2024 le 23 mai, E! Les nouvelles ont appris.

La bagarre a eu lieu alors que le rappeur de « Mask Off » et le directeur musical étaient sur scène avec Tyga, qui se tenait derrière la cabine du DJ, a déclaré à E! une source présente lors de l’événement. Après que Richie ait annoncé les noms des trois superstars de la musique, Travis aurait arraché le micro des mains de l’animateur et l’aurait jeté par terre.

AE, qui est l’ami de Tyga et travaille avec le rappeur « Rack City » dans le département des artistes et du répertoire, a ensuite tenté de désamorcer la situation, selon la source, mais Travis a quitté la scène avant de revenir avec le producteur de disques. Côté sud.

« Southside a commencé à devenir agressif avec les gens sur scène et a poussé AE », a déclaré la source. « Les choses ont dégénéré lorsque Southside a décidé de ne pas se calmer, alors AE a finalement frappé Southside. »