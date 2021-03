La vérité sur l’amitié de Jodie Foster et Aaron Rodgers expliquée

Jodie Foster met les choses au clair sur les raisons pour lesquelles elle et Aaron Rodgers continuez à vous remercier.

L’actrice de 58 ans a passé une grande soirée aux Golden Globes 2021, remportant le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans un film, théâtre pour son film Le mauritanien, qui co-stars la fiancée d’Aaron, Shailene Woodley. Comme Jodie l’avait précédemment promis, elle a remercié le quart-arrière des Packers de Green Bay lors de son discours d’acceptation, qui suit Aaron l’ayant remerciée lorsqu’il a accepté le prix MVP de la NFL en février.

Alors qu’elle était dans les coulisses de la salle de presse des Golden Globes, Jodie a partagé qu’Aaron avait déjà tendu la main pour la taquiner à propos du cri.

« J’ai décidé que non seulement je suis un grand fan des Packers, mais que je suis MVP – je suis MVP compétitif avec Aaron Rodgers », a déclaré le lauréat d’un Oscar. « Oui, je suis un grand fan des Packers, et en fait, je viens de recevoir une vidéo très mignonne d’Aaron Rodgers où il dit qu’il va me récupérer. Nous verrons donc qui gagnera. »

Elle a précisé qu’elle n’avait pas installé l’athlète vedette avec Shailene, bien que Jodie ait admis avoir parlé de son amour pour les Packers avec les gens de sa vie.