La vérité sur l’accord de Tottenham avec Djed Spence

Tottenham a signé Djed Spence de Middlesbrough plus tôt ce mois-ci pour un montant pouvant atteindre 20 millions de livres sterling.

Spence était le 6 des Spurse signature du mercato estival et devrait faire concurrence à Emerson Royal et Matt Doherty.

Suite à sa signature, Antonio Conte a fait quelques commentaires qui ont attiré l’attention des médias.

Conte a suggéré que Spence n’était pas sa signature, mais il a donné au club la permission de le terminer car il a vu quelque chose à Spence.

Cela a causé tout un émoi en ligne pour une raison quelconque. Mais maintenant, l’expert en transfert Fabrizio Romano a fait la lumière sur le transfert de Spence, l’Italien suggérant qu’Yves Bissouma, Richarlison et même Ivan Perisic n’étaient pas des joueurs que Conte avait demandé de signer :

“Antonio Conte a dit la vérité sur l’accord avec Djed Spence”, a expliqué Romano. “Spence n’est pas un joueur demandé par Conte lui-même, mais je ne sais pas pourquoi cela a fait tant de gros titres ! C’est aussi ce qui s’est passé par exemple avec Ivan Perisic, Yves Bissouma et Richarlison.

“Le club voulait investir dans Djed le considérant comme un énorme talent, puis Conte a approuvé l’accord. La négociation a été menée par le président Daniel Levy, bien sûr avec Fabio Paratici toujours là.

“Tottenham à plusieurs reprises dans le passé a choisi d’investir dans de jeunes talents auxquels le club croyait malgré tout.

« En tout cas, ce n’est pas la raison pour laquelle l’accord a pris tant de temps et fait face à des retards. C’était pour des raisons liées à son contrat, qui ont finalement été résolues.

