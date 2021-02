Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifierait pour lui de remporter sa septième bague, Brady a répondu: « Ce serait simplement cool de l’accomplir cette fois. Je ne les compare pas aux autres fois. Ce sont tous des moments magiques de ma vie, et non on pourra jamais me les enlever, et j’espère que nous pourrons terminer cette saison en force et gagner un Super Bowl. C’est pourquoi nous sommes ici, c’est pourquoi nous jouons. Cela ferait une saison vraiment magique pour nous. «

Magique étant le mot clé tout au long de la carrière de Brady. Alors pourquoi s’arrêter maintenant, ou dans deux ans?

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait encore jouer au-delà de 45 ans, la réponse a été: « Oui, définitivement. »

« Je considérerais certainement cela, » continua-t-il. « C’est un sport physique. Juste la perspective que j’ai là-dessus, c’est qu’on ne sait jamais quand ce moment est [to stop]. Tout simplement parce que c’est un sport de contact. Il y a beaucoup de formation qui s’y rattache. Et cela doit être un engagement à 100% de ma part pour continuer à le faire. «

Il a poursuivi: « Je pense que je saurai quand il sera temps. Je ne sais pas quand ce moment viendra, mais je pense que je le saurai. Et je comprendrai que j’ai donné tout ce que j’ai pu à ce jeu. Vous mettez beaucoup dedans. Je ne pense pas que je pourrais jamais participer à ce jeu à moitié cul. Je dois tout mettre dedans. Quand je vais tout mettre là-bas [and] J’ai l’impression que je ne peux plus faire ça, je ne sens pas que je peux m’engager dans l’équipe comme l’équipe a besoin de moi, alors je pense qu’il est probablement temps de partir. «

Un coucher de soleil parfait sera sûrement heureux de vous satisfaire.