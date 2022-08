La vérité sur la résilience des enfants

Les soignants peuvent également responsabiliser les enfants en suggérant et en modélisant des moyens d’agir. Cela peut signifier dessiner des arcs-en-ciel sur le trottoir, inviter un nouvel élève à se joindre à un jeu, faire du bénévolat dans un garde-manger ou pour une autre cause qui leur tient à cœur. Il s’agit de « trouver des moyens de donner un sens à ce qui se passe », déclare Gurwitch.

L’ingrédient le plus important pour construire et favoriser la résilience d’un enfant, dit Gurwitch, est une relation sûre et de confiance avec un adulte qui peut écouter, nourrir et modéliser des façons saines de gérer les choses.

“Tous les enfants ne subissent pas de racisme structurel, de préjugés, de douleur et de mal”, déclare Iheoma U. Iruka, PhD, fondatrice de l’Equity Research Action Coalition au Frank Porter Graham Child Development Institute de l’Université de Caroline du Nord à Chapel. Colline.

Ces préjugés peuvent également nous faire oublier la résilience quotidienne des enfants qui ont vécu plus que leur part de traumatismes.

“Chaque enfant a des points forts”, dit Iruka. Par exemple, elle souligne qu’un enfant qui n’est peut-être pas sur la bonne voie avec la lecture “peut être flexible, gentil avec ses amis, penseur critique et résolveur de problèmes. Nous ne comprenons peut-être pas à quel point elles sont.”

Le conseil d’Iruka pour aider à renforcer la résilience des enfants : « D’abord et avant tout, aimez vos enfants », dit-elle. Parlez avec eux, lisez des histoires ensemble, incluez-les dans une variété de contextes sociaux et de personnes, et donnez-leur un espace à explorer.

Le comportement des adultes compte aussi, peut-être plus que leurs paroles. Demandez-vous : « Quand je suis contrarié, est-ce que je fulmine et fulmine, ou est-ce que je prends une profonde inspiration et trouve un moyen de me calmer ? » dit Gurwitch. “Si les enfants nous voient pleurer, c’est vraiment important qu’ils nous voient sécher nos larmes et avancer.”