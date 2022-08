La vérité sur la relation entre la star de Liger Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna est connue ; vérifier les détails choquants

Outre leurs films, Vijay Deverakonda et Rashmika Mandana sont toujours dans les nouvelles pour leur relation supposée. La semaine dernière, la déclaration d’Ananya Panday sur Koffee With Karan 7 a ajouté de l’huile sur le feu. L’actrice Liger a déclaré que Vijay était pressé (Rash) de rencontrer Mika Singh. Eh bien, les gens ont compris qu’Ananya voulait dire Rashmika. Récemment, Vijay a assisté à l’événement promotionnel du film de Rashmika, Sita Ramam, et en parlant de l’actrice, il a dit : “Rashmika, tu es toujours si jolie et belle alors tout le monde rigole dès que je mentionne ton nom, je ne sais pas pourquoi .”

Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna ont rompu il y a 2 ans ?

De nos jours, les nouvelles sur le divertissement sont incomplètes sans les rumeurs de relations entre Vijay et Rashmika. Alors que leurs gestes l’un vers l’autre suggèrent qu’ils sont en couple, un rapport dans E-Times indique qu’ils ont mis fin à leur relation il y a deux ans. Selon le portail, Vijay Deverakonda et Rashmika sont sortis ensemble pendant un certain temps après que l’actrice se soit séparée de Rakshit Shetty. Pour les non-initiés, Rashmika et Rakshit étaient fiancés, mais ont ensuite rompu.

Vijay et Rashmika sortaient ensemble quand ils tournaient pour Geetha Govindam et Dear Comrade. Mais, il y a deux ans, ils ont décidé de se séparer et la raison derrière cela n’est pas encore connue. Cependant, après avoir rompu, ils sont de bons amis et cordiaux les uns avec les autres.

Quel est le statut relationnel de Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna ?

Eh bien, la relation entre Vijay et Rashmika est devenue un mystère. Ils n’en ont jamais parlé ouvertement. Ainsi, seuls les acteurs peuvent nous informer, ainsi que leurs fans, qu’ils sortent réellement ou s’ils sont juste de bons amis.

Les prochains films de Vijay Deverakonda et Rashmika Mandanna

Parlant de leurs films, tandis que Rashmika se prépare pour Sita Ramam, Vijay a aligné Liger pour la sortie. Vijay fera ses débuts à Bollywood avec Liger, dont la sortie est prévue le 25 août 2022. Pendant ce temps, Rashmika fera également ses débuts au cinéma en hindi avec Goodbye dont Amitabh Bachchan est le rôle principal masculin. Le film devrait sortir sur les grands écrans en octobre de cette année.