La vérité sur ces gifles: 15 secrets de Monster-in-Law

1. Une période prolifique de découverte de soi

Quand elle a eu le Monstre en droit scénario, Jane Fonda n’avait pas été dans un film depuis 15 ans. Son film le plus récent était celui des années 1990 Stanley et Iris, après quoi elle a épousé le magnat des médias et le fondateur de CNN Ted Turner et a rapidement pris sa retraite d’acteur. Dans un Entretien CNN 2013, Fonda se souvient que Turner lui avait dit lors de leur deuxième rendez-vous: «Si ça marche, tu vas devoir abandonner ta carrière. Je pense que c’est un peu tôt dans la relation pour ça. » La conversation est passée à autre chose, puis Turner est revenu avec: « Je viens de réaliser que vous n’allez pas abandonner votre carrière tant que vous n’aurez pas remporté un Oscar. J’ai dit: ‘Ted, j’en ai deux.’ «

« J’avais l’intention de le faire de toute façon, » insista-t-elle, « donc c’était en partie Ted et en partie quelque chose que je voulais aussi. »

En 2005, elle dit à LiveAboutDotCom à propos de sa décision de se retirer de la comédie 15 ans auparavant: « C’était devenu une agonie. Je n’étais pas heureuse à l’intérieur en tant que femme et j’étais un peu dans le déni et en quelque sorte coupée de mes émotions. Je vivais de la volonté et de ses très difficile d’être créatif quand on vit de volonté. Mes deux ou trois derniers films étaient juste de l’agonie et j’ai dit, je ne veux plus avoir peur. Ensuite, j’ai rencontré Ted Turner et je n’ai pas eu à le faire. «

Après leur divorce en 2001, « J’ai été célibataire pendant sept ans », a déclaré Fonda avec Forbes en 2011, « et j’ai découvert que je vais bien. »

Elle et Turner sont restées amis, même si, selon les mémoires de Fonda de 2005, Ma vie jusqu’ici, Turner était un tricheur en série. Pourtant, « c’était vraiment difficile de partir – j’avais 62 ans et je n’avais plus de carrière », Fonda rappelé à Le new yorker en 2018. « Je n’avais pas besoin de travailler, on s’occupait de moi. Et pourtant je savais que si je restais, je n’allais jamais devenir ce que je suis censé être en tant que personne personne. Et j’ai essayé de lui expliquer, mais il ne comprend pas vraiment. «