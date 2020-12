Enveloppé d’un poncho, il est assis devant un feu de camp dans le désert, regardant au loin d’un air morose, les flammes illuminant ses bras fortement tatoués.

Il est la quintessence de la virilité … il est «Sauvage … sauvage dans l’âme». C’est le message derrière les publicités sur papier glacé pour un célèbre après-rasage Dior apparaissant maintenant en version imprimée, sur des panneaux d’affichage et une publicité télévisée bien programmée pour Noël – mais plutôt moins propice, il faut le dire, étant donné les événements qui ont récemment englouti son tour de star.

Pour l’homme moustachu avec les serrures de disquette, c’est Johnny Depp et il faut se demander à quoi pense la maison de couture française emblématique en diffusant toujours la publicité à peine un mois après qu’un juge de la Haute Cour a accepté la plupart des affirmations de l’ex-épouse de Depp, Amber Heard. l’a soumise à de violentes agressions.

Même Hollywood, qui n’est guère un bastion de la convenance morale, considère Depp comme «radioactif» après avoir perdu son affaire de diffamation capitale pour avoir prétendu qu’il était un «batteur d’épouse». Quelques jours après la décision de la Haute Cour, Warner Bros l’a abandonné de son rôle dans Fantastic Beasts.

Et pourtant, il continue d’être le visage du parfum le plus vendu au Royaume-Uni. C’est une eau de Cologne, jaillit Dior, qui est «à la fois puissante et noble».

Pour d’autres, en ce moment, cela sent l’hypocrisie et le cynisme. Dior et son propriétaire, le géant français du luxe LVMH, n’ont pas encore commenté pourquoi Depp, le visage de Sauvage depuis 2015 – avec des revenus rapportés allant jusqu’à 5 millions de dollars pour l’annonce – continue de jouer dans une campagne que les critiques ont attaquée comme extrêmement insipide.

Rachel Horman-Brown, avocate en violence conjugale, a qualifié hier soir Dior d’irresponsable et d’insulter les femmes pour avoir continué à utiliser Depp.

Elle a déclaré à MailOnline qu’il devait y avoir des « conséquences » pour les personnes reconnues par un tribunal civil comme ayant commis des violences domestiques. « C’est extrêmement décevant et irresponsable de la part de Dior – surtout lorsque nous examinons une situation qui n’est plus qu’une simple allégation.

« La décision a été prise que Depp était abusif envers son partenaire et pourrait être qualifié de batteur d’épouse, mais Dior continue d’utiliser sa publicité. Il tolère presque les abus et la violence contre les femmes.

L’ironie de l’affaire de la Haute Cour qui a tellement captivé et consterné le public plus tôt cette année est que telle est la base de fans énorme et adorante de Depp, les ventes de Sauvage ont augmenté pendant le procès, ses partisans l’achetant pour exprimer leur soutien. Sur la photo: Amber Heard et Johnny Depp ensemble en 2016

La militante de la violence domestique Rachel Williams, qui a failli être tuée par son ex-mari, a décrit la publicité comme un « coup de pied dans les tripes » pour les femmes. « Johnny Depp est considéré comme un modèle et à la lumière de ce qui s’est passé, il serait respectueux envers les victimes de violence domestique et de violence de le retirer de la publicité », a-t-elle déclaré.

Cependant, comme les experts en marketing l’ont rapidement souligné, Dior suit simplement l’argent. L’ironie de l’affaire de la Haute Cour qui a tellement captivé et consterné le public plus tôt cette année est que, telle est la base de fans énorme et adorante de Depp, les ventes de Sauvage ont apparemment augmenté pendant le procès, ses partisans l’achetant pour exprimer leur soutien.

Et après la décision choquante du juge le 2 novembre, les recherches sur Internet pour Sauvage ont augmenté de près d’un quart alors que les fans de Depp sur les réseaux sociaux se sont incités à l’acheter.

Dior n’a peut-être pas eu besoin de beaucoup d’incitation financière pour soutenir Depp. C’est, après tout, une entreprise française et la France a toujours été nettement moins sympathique envers le mouvement anti-harcèlement sexuel MeToo.

Les fabricants de parfums comptent également beaucoup sur les ventes en Asie et en Europe de l’Est où Depp n’a pas attiré la notoriété pour ses actions qu’il a attiré au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Il est également juste de supposer que Dior est conscient que même après le jugement accablant du juge Nicol – il a jugé que Depp avait effectivement abusé de Heard, comme elle l’avait allégué, à une douzaine de fois – il y en a beaucoup qui croient encore en son innocence.

Hollywood, cependant, toujours sous le choc des conséquences de la chute du scandale Harvey Weinstein, a adopté une position très différente.

Le procès de la Haute Cour a entendu des preuves de l’abus monumental de drogues et d’alcool de Depp, de sautes d’humeur drastiques et de comportement violent.

La star de Pirates des Caraïbes a insisté sur le fait qu’il était la vraie partie blessée, mais c’était une position difficile à défendre dans un procès qui a appris qu’il avait dit à son ami acteur Paul Bettany qu’il voulait brûler et se noyer Heard et ensuite ‘*** * son cadavre brûlé ensuite pour s’assurer qu’elle est morte ».

Quelles que soient les preuves des problèmes de tempérament et de toxicomanie de Heard, ils n’étaient pas en procès, comme le juge l’a clairement indiqué dans sa décision de 132 pages. Il a refusé à Depp la permission de faire appel, bien que cette semaine l’équipe juridique de l’acteur ait tenté d’annuler la décision en s’adressant directement à la Cour d’appel.

Depp, 57 ans, aura également l’occasion de revenir sur la question de savoir s’il est ou non un batteur de femme lorsqu’il poursuivra Heard pour 50 millions de dollars devant un tribunal de Virginie l’année prochaine pour l’avoir diffamé dans un journal américain. Ce ne sera pas facile, cependant, car – contrairement au Royaume-Uni – le système juridique américain lui impose la charge de la preuve.

Le bidon de vers qu’il a ouvert a été mis à nu hier lorsque le Hollywood Reporter a affirmé que Depp devra produire « toutes les communications réactives » avec les ex-petites amies.

Les avocats de Depp feront de nouvelles vagues en appelant les prétendus amants de Heard, l’acteur James Franco et l’entrepreneur milliardaire et créateur de la voiture électrique Tesla, Elon Musk, à témoigner de ce que Depp dit être l’infidélité de sa femme.

La victoire en Virginie peut fournir à Depp une certaine satisfaction personnelle et quelques dollars, mais il est peu probable de sauver une carrière cinématographique qui a déraillé au moment où le juge Nicol s’est prononcé contre lui.

En quelques jours, Warner Bros l’avait retiré de son rôle de sorcier noir Gellert Grindelwald dans le prochain épisode de la franchise Fantastic Beasts de JK Rowling.

Étant donné que Rowling avait collé son cou pour défendre le casting de Depp malgré les allégations de Heard, c’était embarrassant pour elle et humiliant demi-tour.

Le studio a décidé de refondre le rôle à mi-chemin de la série de cinq films, mais a dû payer le salaire total de Depp de 16 millions de dollars, même s’il n’avait filmé qu’une seule scène.

(Comme avec d’autres grandes stars, il avait un « contrat de paiement ou de jeu » qui insiste sur le fait qu’il soit entièrement indemnisé alors qu’il n’y avait pas de « clause de moralité » permettant au studio de le licencier.)

Ce n’était que le début de ses malheurs à Tinseltown alors que même ses alliés les plus fidèles se mettaient à l’abri. Selon le Hollywood Reporter – qui revendique des sources de l’industrie impeccables pour ses histoires – il est «une victime incontrôlable de la culture sycophante d’Hollywood».

Un chef de studio a déclaré à la publication: « Vous ne pouvez tout simplement pas travailler avec lui maintenant. Il est radioactif.

À la lumière de cette sombre évaluation, Depp a également été exclu du rôle principal dans une série télévisée à gros budget sur l’artiste d’évasion Harry Houdini réalisée par le magnat d’Hollywood Jerry Bruckheimer.

Ce dernier, qui a produit les superproductions Pirates, était considéré comme le plus grand partisan de Depp dans l’industrie. Il avait voulu ramener le personnage de Depp, le capitaine Jack Sparrow, dans un rôle de camée dans le prochain film des Pirates, mais le studio, Walt Disney, a rejeté cette idée avant même le procès de la Haute Cour.

Même dans les films dont il n’a pas été éjecté, Depp est l’ombre de son ancienne gloire.

La star largement acclamée d’Edward Scissorhands, Sleepy Hollow et What’s Eating Gilbert Grape a gagné environ 650 millions de dollars entre 2003 et 2016, l’année au cours de laquelle Heard a demandé le divorce, l’accusant d’avoir été « verbalement et physiquement abusif » tout au long de leur relation.

Il reste la dixième star la plus rentable en termes de recettes de ses films. Cependant, pour son dernier film Minamata (sur l’empoisonnement au mercure au Japon), il n’a reçu « que » 3 millions de dollars – un peu moins que les 40 millions de dollars qu’il a réalisés à chacune de ses sorties avec les pirates.

Son statut à Hollywood n’a pas été aidé par le fait qu’il a réussi à s’attacher à une série de flops coûteux ces dernières années, y compris Alice Through The Looking Glass 2016 de son ami Tim Burton et les hurleurs au box-office Transcendence et The Lone Ranger. .

L’enfer avait déjà une réputation de retard et de mauvaise conduite. Au début de l’année prochaine, Depp sera impliqué dans une autre affaire judiciaire, cette fois intentée par un membre de l’équipe du drame policier City Of Lies qui prétend qu’un Depp ivre l’a frappé deux fois sur le plateau.

Eric Schiffer, un publiciste en gestion de crise pour les plus grandes célébrités, dit que Depp « a subi un immense carnage de réputation à cause d’une série de choix imprudents qui l’ont laissé dans la boue septique ».

Pourra-t-il jamais sortir de la boue?

Kate Moss, une autre des célébrités de Depp, a été abandonnée par Chanel et Burberry après avoir été mêlée à un scandale de cocaïne. Cependant, la controverse a simplement cimenté son attrait « cool » et sa carrière stellaire s’est poursuivie à un rythme soutenu.

Dior et ses propriétaires peuvent-ils faire le même calcul cynique?

Selon un producteur qui a récemment travaillé avec Depp, on ne lui a simplement jamais dit non au cours des 35 dernières années. C’est typique à Hollywood. Mais je ne l’ai jamais vu à ce point ».

Beaucoup de gens déploreront non plus l’échec de Dior à lui dire «non».