L’affidavit explosif de l’homme d’affaires Darshan Hiranandani sur ses liens avec le député du Congrès de Trinamool, Mahua Moitra, et ses allégations sur ses efforts pour cibler le Premier ministre Narendra Modi en utilisant le groupe Adani, ont réjoui ses détracteurs. La plupart d’entre eux ont salué l’affidavit comme une victoire pour la vérité. D’autres, désignés comme alliés de Mahua Moitra, comme la journaliste Sucheta Dalal, ont qualifié cet affidavit de « farce ».

Dans sa déclaration sous serment, Darshan Hiranandani a affirmé que Mahua Moitra lui avait donné son identifiant de connexion au Parlement pour formuler des questions sur le groupe Adani, ce qui, selon elle, était le « seul moyen » de cibler le Premier ministre Narendra Modi.



Il a également affirmé que Mme Moitra avait reçu le soutien d’autres personnes dans cet effort, notamment de journalistes, de dirigeants de l’opposition et d’anciens employés du groupe Adani, qui lui avaient fourni des informations non vérifiées. Dans ce contexte, il a nommé Sucheta Dalal et quelques autres.

Nishikant Dubey du BJP, qui avait demandé la suspension de Mahua Moitra du Parlement dans une lettre adressée au président du Lok Sabha, Om Birla, dans un message en hindi sur X, anciennement Twitter, a déclaré : « La sécurité du pays et la dignité du Parlement sont primordiales pour moi. Satyamev Jayate ».

देश की सुरक्षा एवं संसद की गरिमा मेरे लिए सर्व ोपरि है

सत्यमेव जयते – Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) 19 octobre 2023

« La vérité gagne toujours », telle était la phrase de Jai Anant Dehadrai, qui avait initialement contacté le Bureau central d’enquête avec des allégations contre le député de Trinamool.

La vérité gagne toujours ! pic.twitter.com/XBpAu4oXKF – Jai Anant Dehadrai (@jai_a_dehadrai) 19 octobre 2023

Sucheta Dalal, quant à elle, a qualifié cela de « stupéfiant » et a affirmé qu’elle ne connaissait pas du tout Mahua Moitra « personnellement ».

« C’est complètement stupéfiant – je ne connais pas du tout @MahuaMoitra personnellement – ​​j’ai peut-être retweeté certains de ses trucs. Je ne connais pas Pallavi Shroff et je connaissais #ShardulShroff il y a longtemps. Je mets n’importe qui au défi de trouver des liens. entre moi et eux. Demander au ministre de l’informatique @Rajeev_GoI de m’aider à aller au fond des choses @AshwiniVaishnaw, s’il vous plaît, aidez-moi également. C’est une fois que le gouvernement devrait aider à empêcher ce genre de calomnie de la part de certains escrocs !! » lisez son article sur X.

C’est complètement stupéfiant — je ne sais pas @MahuaMoitra personnellement – j’ai peut-être retweeté certains de ses trucs. Je ne connais pas Pallavi Shroff et je le savais #ShardulShroff il y a longtemps. Je défie quiconque de trouver des liens entre moi et eux. Ministre informatique demandeur @Rajeev_GoI… https://t.co/uwJ5JymOc3 – Sucheta Dalal (@suchetadalal) 19 octobre 2023

« Je ne connais pas @MahuaMoitra – et je pense qu’elle peut le confirmer. La question de l’aider ne se pose tout simplement pas, et elle n’a JAMAIS contacté et demandé de l’aide non plus ! » lisez un autre de ses messages.

Majid Memon de Trinamool, qui est également un éminent défenseur de la Cour suprême, a souligné que de telles questions devraient être portées à l’attention du Comité d’éthique parlementaire et ne pas être divulguées aux médias. « M. Darshan Hiranandani doit se rappeler que s’il essaie de suggérer qu’il a soudoyé la députée pour qu’elle fasse quelque chose qu’elle n’est pas censée faire, alors le donneur de pot-de-vin est également responsable d’actions pénales », a-t-il déclaré.

Il a toutefois précisé qu’il s’exprimait en tant qu’avocat et non en tant que représentant du parti.

Dans sa déclaration sous serment, M. Hirandani a affirmé que Mme Moitra, « dans ses efforts, recevait de l’aide d’autres personnes comme Sucheta Dalal, Shardul Shroff et Pallavi Shroff, qui étaient également en contact avec elle et qui la nourrissaient de toutes sortes de choses ». d’informations non vérifiées relatives à Gautam Adani et à ses sociétés ».

« Elle a également reçu des informations non vérifiées de plusieurs sources, dont certaines prétendaient être d’anciens employés du groupe Adani. Certaines informations m’ont été partagées, sur la base desquelles j’ai continué à rédiger et à poster des questions en utilisant son identifiant parlementaire chaque fois que nécessaire », peut-on lire dans l’affidavit, consulté par NDTV.

Dans sa lettre à Om Birla, Nishikant Dubey avait allégué que le groupe Hiranandani avait perdu de l’énergie et des contrats d’infrastructure au profit du groupe Adani et que les questions de Mme Moitra visaient à perpétuer les intérêts commerciaux du premier.

M. Hiranandani a affirmé qu’il aidait Mme Moitra dans ses efforts pour cibler le Premier ministre Modi par l’intermédiaire du groupe Adani. Tout en admettant qu’il avait également accordé des faveurs à Mme Moitra, il a affirmé que celles-ci avaient été accordées à sa demande.

« Elle me demandait fréquemment et me demandait diverses faveurs que je devais remplir pour rester à proximité d’elle et obtenir son soutien… Je ne pouvais pas me permettre de lui déplaire. A plusieurs reprises, j’ai eu l’impression qu’elle était profitant indûment de moi et me mettant sous pression pour que je fasse des choses que je ne voulais pas faire, mais je n’avais pas le choix, pour les raisons susmentionnées », peut-on lire dans son affidavit.

Les faveurs incluaient l’offre d’articles de luxe coûteux, « un soutien pour la rénovation de son bungalow officiellement attribué à Delhi, les frais de voyage, les vacances, etc », a-t-il écrit.

Mahua Moitra a déchiqueté l’affidavit de M. Hiranandani. « Darshan Hiranandani n’a pas encore été convoqué par le CBI ou le comité d’éthique, ni même par aucune agence d’enquête. À qui a-t-il alors remis cet affidavit », a-t-elle déclaré dans le communiqué publié sur X, anciennement Twitter.

(Avertissement : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.)