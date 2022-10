La vérité n’est pas que tous les entraînements nocturnes sont bons pour votre sommeil

La vie peut devenir mouvementée, vous laissant peu ou pas de temps pour vous entraîner. Certains se sont tournés vers la nuit pour faire de l’exercice, mais est-ce mauvais de s’entraîner avant de se coucher ?

La National Library of Medicine ne le pense pas. En fait, il a trouvé le contraire – les personnes qui s’entraînent le soir ont ressenti une augmentation du sommeil profond. Non seulement les entraînements nocturnes peuvent vous aider à vous réveiller en vous sentant rafraîchi, mais ils peuvent également aider à la récupération musculaire.

Cela dit, tous les exercices du soir ne sont pas bénéfiques et certains peuvent entraver votre capacité à dormir. Notre guide pour faire de l’exercice avant de se coucher décrit les entraînements qui améliorent la qualité du sommeil et ceux qui pourraient vous tenir éveillé.

L’exercice peut-il affecter votre sommeil?

Un entraînement nocturne que vous voulez éviter est l’entraînement par intervalles à haute intensité. Au cours de ces séances, vous vous engagez dans de courtes périodes d’exercices vigoureux – pensez à sprinter pendant 30 à 60 secondes suivi d’un retour au calme. Il augmente votre rythme cardiaque au point où vous risquez de vous retrouver sans souffle. Bien que ce type d’exercice présente de nombreux avantages, votre corps pourrait ne pas en profiter juste avant d’aller vous coucher.

Il perturbe l’horloge interne de votre corps, également connue sous le nom de rythme circadien. Lorsque vous faites des entraînements à haute intensité le soir, cela modifie le cycle de votre corps, ce qui entraîne retards dans la production de mélatonine. À son tour, votre corps a du mal à s’endormir car il ne reçoit pas la mélatonine dont il a besoin.

De plus, s’engager dans ce type d’exercice peut augmenter la température de votre corps, provoquer un high de coureur, augmenter votre fréquence cardiaque et élever le cortisol. Le cortisol est une hormone chargée de gérer le stress. Pendant un entraînement par intervalles à haute intensité, votre cerveau ordonne à votre corps de libérer des niveaux plus élevés de cortisol.

Si vous faites trop d’exercices de haute intensité chaque semaine (la quantité recommandée est deux à trois) vous pourriez rencontrer Fluage du cortisol — production excessive de cortisol dans le corps. En ce qui concerne le sommeil, cela peut affecter vos habitudes de sommeil ou provoquer des insomnies. C’est pourquoi il est essentiel de faire des exercices qui améliorent la qualité du sommeil.

photographe/Getty Images



L’exercice peut-il vous aider à mieux dormir ?

L’exercice à faible impact peut améliorer la qualité de votre sommeil. Pour les personnes souffrant d’insomnie chronique, l’exercice modéré peut réduire le temps d’endormissement. Lorsque vous vous engagez dans des entraînements à faible impact, cela ne perturbe pas l’horloge de votre corps.

Avoir un habitué la routine d’exercice peut vous aider à réduire le stress. Au fur et à mesure que vous réduisez le stress, vous diminuez votre taux de cortisol. Cela peut à son tour vous aider mieux dormir.

Avec tout cela à l’esprit, comment savez-vous quand vous faites un entraînement modéré ? Faire une marche rapide, courir sur un tapis roulant et soulever des poids sont d’excellents moyens de faire un bon entraînement sans être trop fatigant. Ne vous engagez pas dans un entraînement à intervalle élevé juste avant de toucher le sac.

Comment faire de l’exercice avant de se coucher sans perturber son sommeil

Voici un guide pour vous aider à planifier votre exercice tout en minimisant les perturbations de votre sommeil :

1. Planifiez vos entraînements : Être cohérent avec votre exercice vous aide à en tirer le meilleur parti, comme un meilleur sommeil. Fixez-vous une heure plusieurs jours par semaine pour lancer le processus. Même s’il s’agit d’une marche rapide de 20 minutes, vous remarquerez les bienfaits en quelques semaines.

2. Le timing est essentiel : Prévoyez de faire vos séances d’entraînement au moins trois heures avant de dormir. Cela donne à votre corps suffisamment de temps pour se refroidir après l’exercice. Cela peut également aider la température de votre corps à revenir à la normale et votre cœur à ralentir son rythme de repos.

3. Visez un impact faible : L’entraînement en résistance et les exercices aérobiques sont les meilleurs avant de dormir. Ils ne sont pas de haute intensité, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’augmentation des niveaux de cortisol ou du décalage de votre rythme circadien. Et ils n’élèvent pas beaucoup la température de votre corps, ce qui permet à votre corps de revenir à des niveaux normaux avant de dormir.

4. Étirez : Donnez-vous au moins quelques minutes avant votre entraînement et quelques minutes après pour étirer vos muscles. Cela leur donne le temps de récupérer et réduit le risque de se réveiller avec un charlie horse – pas le réveil le plus agréable.

5. Hydratez-vous : Hydratez-vous avant, pendant et après votre entraînement. Il reconstituera les liquides que vous avez perdus en faisant de l’exercice et vous n’irez pas au lit déshydraté, ce qui peut altérer la qualité du sommeil.

6. Prenez du temps pour vous détendre : Prendre une douche, faire des exercices de respiration ou écouter votre musique préférée peut vous aider à vous calmer après votre entraînement. Cela donne également à votre corps le temps de se détendre, le préparant au sommeil.

FAQ sur l’exercice avant de se coucher

Est-ce mauvais de s’entraîner avant de se coucher ? Des entraînements modérés avant le coucher peuvent vous aider à vous endormir plus rapidement et à avoir un sommeil plus profond. Pendant ce temps, les entraînements à haute intensité peuvent nuire à la qualité de votre sommeil, augmenter votre taux de cortisol et perturber l’horloge interne de votre corps.

Quel est le meilleur moment pour s’entraîner ? Pour les entraînements modérés, tout moment de la journée fonctionne. Pour les exercices de haute intensité, prévoyez de les faire plus tôt dans la journée (si possible) pour éviter toute perturbation du sommeil.

Est-il préférable de s’entraîner le matin ou le soir ? Le meilleur moment pour faire de l’exercice est celui où vous pouvez l’intégrer à votre routine. Le plus essentiel est d’être cohérent avec votre emploi du temps, car cela peut aider votre corps à s’adapter au nouveau comportement et vous garder sur la bonne voie pour profiter des avantages de l’aide au sommeil.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.