“La vérité est l’un de nos droits”: les victimes du passé sanglant de l’Indonésie veulent plus que des regrets de la part de leur président

jeta Nadia est une militante indonésienne qui a perdu son oncle, sa tante et un neveu lors des massacres de 1965-66. Son mari, Hersri Setiawan, un écrivain de 86 ans, a été emprisonné sans jugement pendant plus d’une décennie. La perte auditive et les poumons endommagés sont les conséquences des travaux forcés et de la torture qu’il a été forcé d’endurer.

Mercredi, le président indonésien Joko Widodo, souvent appelé Jokowi, a reconnu la purge communiste ainsi que 11 autres “violations flagrantes des droits de l’homme” qui ont eu lieu dans le pays entre 1965 et 2003. Les militants et les personnes concernées disent qu’ils ont besoin de plus qu’une reconnaissance.

“La déclaration ne suffit pas pour nous en tant que victimes du génocide de 1965”, déclare Nadia.

La violence a commencé lorsque l’armée a entrepris d’annuler ce qu’elle a qualifié de coup d’État communiste provoqué par la mort de six généraux. Cela a depuis été identifié comme un prétexte du gouvernement pour lancer une poursuite à grande échelle des communistes et des sympathisants. Environ 500 000 personnes ont été assassinées en six mois et 1 million d’autres emprisonnées.

Alors qu’un tribunal populaire international a identifié le massacre comme un crime contre l’humanité en 2015, il n’y a eu aucune enquête officielle ni poursuite des responsables.

“Nous avons besoin de plus”, déclare Putu Oka Sukanta, un auteur de 83 ans qui a raconté comment des militants sont venus chez lui au milieu de la nuit et l’ont emmené dans un camp militaire pour commencer ce qui allait être une décennie de détention. « Ils m’ont interrogé. Ils m’ont torturé parce que les militaires voulaient savoir qui étaient mes amis qui sont venus chez moi.

En 2021, The Observer a révélé que le ministère britannique des Affaires étrangères avait contribué à inciter à la violence en appelant vocalement à « éliminer » toutes les organisations communistes.

Dans l’espoir d’empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent, Jokowi a commandé l’année dernière un rapport sur l’histoire des violations des droits humains dans le pays. Il a dit qu’il reconnaissait les “violations flagrantes des droits de l’homme” et “regrette vivement[s] que ces violations se sont produites ».

Parmi les autres événements auxquels il a fait référence, citons l’enlèvement et le meurtre de militants lors de manifestations dans les années 1990 et les violations des droits dans la région de Papouasie.

Pour Soe Tjen Marching, professeur d’université à Londres dont le père a été torturé et détenu en 1965, cette reconnaissance est une étape positive pour un président qui a historiquement “évité d’en parler”. Mais cela doit être suivi d’actions, dit-elle.

Le président Joko Widodo a reconnu les “violations flagrantes des droits de l’homme” dans le passé de l’Indonésie. Photographie : Willy Kurniawan/Reuters

« Sans le processus judiciaire, sans la vérité, sans les étapes concrètes, ce n’est que de la rhétorique… ce ne sont que des paroles en l’air », reconnaît Muhamad Isnur, président de la Fondation indonésienne d’aide juridique. “Nous suggérons à Jokowi et au gouvernement de prendre des mesures concrètes, par exemple, dans le processus judiciaire et le processus d’enquête… [and] traduire les coupables en justice ».

Jokowi dit que le gouvernement cherche à rétablir les droits des victimes mais n’a pas précisé comment.

La prochaine étape, selon Marching, serait des excuses au nom du gouvernement. À partir de là, une reconnaissance plus formelle et publique des atrocités sous la forme d’un musée ou d’un monument devrait être envisagée parallèlement à une forme de compensation – bourses ou soins de santé gratuits – pour les survivants.

“Certains disent que nous n’avons pas besoin d’indemnisation parce que nous avons l’impression d’être achetés et que nous n’en voulons pas… mais ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ont désespérément besoin d’une indemnisation”, dit-elle, ajoutant que beaucoup ont encore des difficultés économiques à cause de les atrocités qui ont eu lieu il y a des décennies.

“Ceux qui avaient des parents emprisonnés, leurs biens ont été confisqués par le gouvernement… et après leur sortie de prison, la vie était encore difficile pour eux parce que leur carte d’identité était marquée d’un signe indiquant qu’ils étaient un ex-prisonnier politique, ” elle dit. Cette stigmatisation a été transmise aux enfants et a affecté leur capacité à trouver du travail, ajoute-t-elle.

« Nous avons longtemps vécu dans la noirceur de la stigmatisation », dit Nadia. Pour y remédier, elle souhaite que le récit officiel soit raconté du point de vue des victimes plutôt que de celui de l’État. « La vérité sur la raison pour laquelle les génocides de 1965 et 1966 ont eu lieu… est l’un de nos droits. La vérité fait partie de ce que nous combattons.