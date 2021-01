Des milliers de fichiers de la CIA sur des objets volants non identifiés sont désormais accessibles au public pour téléchargement. L’agence affirme que le trésor de documents contient toutes ses informations sur le phénomène inexpliqué.

Les documents ont été publiés sur le site Web The Black Vault, géré par l’activiste de la liberté de l’information John Greenewald Jr.

L’archive téléchargeable est le résultat de Greenewald ayant soumis 10 000 demandes d’accès à l’information au fil des ans et numérisé des milliers de pages à la main. Plus de 2,2 millions de pages ont été téléchargées sur le site Web.

Certains des rapports remontent à plusieurs décennies et la CIA prétend que les documents représentent tout ce qu’elle a en dossier concernant les phénomènes aériens non identifiés (UAP), ce que le gouvernement américain appelle les OVNIS. Cependant, The Black Vault dit qu’il n’y a aucun moyen de vérifier les affirmations de la CIA.

La cache des fichiers a été rendue disponible au fur et à mesure que le temps presse le gouvernement américain publiant un rapport officiel d’OVNI, grâce à une loi contenue dans le projet de loi omnibus Covid-19.

Le Black Vault a déclaré dans un article de blog que la CIA avait créé un CD-ROM contenant des disques précédemment publiés, ainsi que ceux que The Black Vault tentait de desceller. Pour s’assurer de disposer d’un dossier aussi complet que possible, The Black Vault a acheté ce CD-ROM l’année dernière.

La tranche de documents contient de nombreux fichiers fascinants sur des contacts inexpliqués, y compris un récit captivant d’un mystérieux « Explosion de merveille » dans une petite ville russe.

Un autre dossier intrigant qui a été mis au jour concerne un sous-directeur adjoint de la CIA pour la science et la technologie qui « Intérêt manifesté » dans un objet expurgé «Qui a été porté à la main à son bureau.»

«Il a décidé qu’il se pencherait personnellement sur la question, puis il a donné des conseils pour aller de l’avant. Ce conseil est classifié », le compte Twitter de Black Vault a tweeté.

Greenewald a déclaré que la CIA avait été loin d’être utile pour l’aider à mettre les documents à la disposition du public. « La CIA a rendu INCROYABLEMENT difficile d’utiliser ses archives de manière raisonnable, » il expliqua.

«Ils proposent un format très obsolète (.tif multi-pages) et proposent des sorties de fichiers texte, largement inutilisables, que je pense avoir l’intention de faire utiliser par les gens comme outil de« recherche ». À mon avis, ce format obsolète rend très difficile pour les gens de voir les documents et de les utiliser à des fins de recherche. » il ajouta.

