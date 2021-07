La vérité désordonnée sur le temps d’écran des enfants

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine.

La croyance que le temps passé devant un écran C’EST POURRIR LE CERVEAU ET LE CORPS DE NOS ENFANTS est en train de se refaire.

Avant et particulièrement pendant la pandémie, les parents, les médecins et les chercheurs se sont tournés vers un message plus nuancé qui pourrait être à la fois réconfortant et déroutant : le temps passé devant un écran ou la technologie peuvent être bons pour les enfants mais aussi mauvais. Ça dépend.

Dr Colleen Russo Johnson, une experte en développement de l’enfant et maman, a déclaré qu’il était grand temps de s’éloigner des points de vue extrêmes et irréalistes sur le temps d’écran des enfants. Elle m’a dit qu’il y a peu d’absolus sur ce que les enfants devraient ou ne devraient pas faire avec la technologie et les médias. Et il serait utile que les aidants ne se sentent pas jugés, quels que soient leurs choix.

« Nous devons arrêter de considérer cela comme un problème noir et blanc », m’a dit le Dr Russo Johnson. « Vous ne voulez pas que vos enfants soient toujours collés aux écrans. C’est du bon sens », a-t-elle déclaré. «Mais ces choses ne sont pas mauvaises. Il y a beaucoup de variété et tout n’est pas égal.