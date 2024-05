La vérité derrière les nouveaux médicaments amaigrissants

Vous avez probablement entendu parler de célébrités prenant Ozempic pour perdre du poids. Mais que savons-nous réellement de ces médicaments GLP-1 et qui devrait les prendre ?

GOLDEN VALLEY, Minnesota – Vous avez probablement entendu parler de ces médicaments populaires utilisés pour perdre du poids. À l’origine, ils étaient destinés à lutter contre le diabète, puis ils ont été prescrits à ceux qui souffraient d’obésité, mais d’autres encore, qui n’en avaient pas besoin, ont commencé à les utiliser. Cela a créé une pénurie et a commencé à monter les gens les uns contre les autres.

Nous avons donc décidé d’en apprendre davantage sur ces médicaments, comment ils agissent, qui les utilise, sont-ils dangereux et quelle est la raison de cette pénurie ? Nous avons également demandé à deux femmes qui consomment de la drogue de venir parler de leurs expériences. Shelley Appel est diabétique de type 2 depuis 25 ans. Elle a commencé à prendre Ozempic l’année dernière.

«Pendant des années et des années, je n’ai pas pu réduire mon taux d’HbA1c, et il est maintenant de 6,5. Il est censé être inférieur à 7 et je ne pourrais pas le faire sans Ozempic», dit Shelle.

Amy Velsor lutte contre son poids depuis l’âge de 8 ans. Elle a essayé tous les régimes et toutes les modes et a échoué.

«En fin de compte, j’ai fini par subir un pontage gastrique il y a environ 9 ans, après avoir fini d’avoir mes enfants. Je me sentais tellement triste d’être la maman au parc sur le banc et de ne pas jouer avec mes enfants et cela m’a brisé le cœur de pouvoir les suivre », dit Amy.

Après une opération au pied l’année dernière, des mois d’inactivité et de ménopause ont ramené le poids. Elle a été vaincue et déprimée et on lui a prescrit Wegovy.

«J’ai perdu environ 25 livres dans une bonne journée», dit-elle.

Le régime alimentaire, l’exercice et les autres médicaments n’ont pas suffi à contrôler le diabète de Shelley. Le régime alimentaire et l’exercice n’étaient pas non plus suffisants pour aider Amy à atteindre un poids santé. Mais la pénurie de médicaments pousse les gens à prendre parti.



«J’ai parcouru parfois 40 miles pour essayer de trouver une pharmacie qui en avait, et j’ai décidé de passer à Monjauro. Je suis revenu à Ozempic il y a probablement deux mois », explique Shelley. « Les gens qui en avaient vraiment besoin ne pouvaient pas l’obtenir, mais les célébrités y parvenaient, c’était très frustrant », ajoute-t-elle.

Amy admet qu’elle était réticente à en parler devant la caméra parce qu’elle avait peur de ce que les autres penseraient.

« Il y a encore beaucoup de culpabilité parce que je connais des gens qui souffrent de diabète et que ce médicament les maintient en vie ou fait partie d’un régime qui les maintient en vie et il y a une partie de moi qui est très coupable de prendre un médicament qui pourrait peut-être sauver la vie de quelqu’un d’autre », dit-elle.

Je pense que nous pouvons tous convenir que les célébrités déjà minces ne devraient pas avoir accès en premier au médicament, mais mettons-nous dans la même catégorie les personnes obèses dont la santé est en danger ? « J’aime dire à beaucoup de gens, ou à quiconque veut bien l’entendre, que ces produits sont parmi les meilleures choses qui nous soient jamais arrivées à tous et parmi les pires choses qui nous soient jamais arrivées », déclare Dr Andrew Kraftson avec l’Université du Michigan Health.

Endocrinologue, le Dr Kraftson se spécialise dans le diabète et l’obésité. Il dit que le sujet est compliqué pour diverses raisons. Mais expliquons d’abord ce que sont ces médicaments et comment ils fonctionnent. Des médicaments comme Ozempic et Wegovy font partie d’un groupe de médicaments appelés GLP-1. Peptide de type glucagon. Ils imitent une hormone dans l’intestin qui aide à supprimer l’appétit.

«Ils aident le corps à produire plus d’insuline afin que vous puissiez traiter les glucides que vous consommez», explique le Dr Kraftson.

« Cela peut également signaler au cerveau qu’il a moins faim, qu’il est plus rassasié, qu’il y a moins de bruit de nourriture, et cela peut ralentir la rapidité avec laquelle la nourriture passe dans l’estomac, de sorte que la nourriture y reste plus longtemps et vous vous sentez également un peu plus rassasié de cette façon », a-t-il déclaré. ajoute.

Ozempic et Wegovy sont fabriqués par la même entreprise…Novo Nordisk. L’un pour le diabète, l’autre pour la perte de poids. Alors, quelle est la différence ?

« Le sémaglutide est présent à la fois dans Ozempic et Wegovy. C’est exactement le même médicament. Ils diffèrent par le dispositif utilisé pour les injecter », explique le Dr Kraftson.

« Ils commencent tous les deux avec les trois mêmes premières doses, puis ils commencent à différer. Wegovy a donc une dose maximale légèrement plus élevée que Ozempic, mais elles sont assez similaires », ajoute-t-il.

Et peut-être avez-vous entendu parler de Mounjurno et de Zepbound ? Ces deux médicaments sont fabriqués par Elie Lily. Encore une fois, l’un pour le diabète, l’autre pour la perte de poids. Ils contiennent quelque chose appelé Tirzepatide.

« Ils sont encore plus proches. C’est exactement le même appareil, exactement les mêmes doses. En réalité, la seule indication est l’étiquette que vous verrez », explique le Dr Kraftson.

Et plus il y a de personnes éligibles aux médicaments, moins il y en a. Mais qui devrait l’obtenir ? Oui, les diabétiques, bien sûr. Mais le Dr Kraftson affirme que l’obésité non traitée peut provoquer tout, du diabète à l’hypertension incontrôlée, en passant par les maladies cardiaques, et la liste est longue. Cependant, les disparités en matière de coûts et de santé sont devenues des obstacles.

« Les gens ne peuvent pas se le permettre. Ils sont bien trop chers pour ceux qui n’ont aucune couverture et ensuite les compagnies d’assurance décident, vous savez, c’est trop cher si les prix ne sont pas baissés par les sociétés pharmaceutiques, nous ne pouvons pas nous permettre de couvrir ces médicaments pour autant de personnes. « . Il dit que certaines pharmacies ont même refusé de fournir les médicaments parce que cela posait trop de problèmes. Mais le plus gros problème, ce sont les pénuries.

Novo Nordisk n’a pas répondu à nos demandes d’interview, mais sur le site Internet de l’entreprise est un message aux patients sur la pénurie de Wegovy.

Doug Langa, vice-président exécutif des opérations nord-américaines et président de Novo Nordisk Inc., affirme que ses installations de production fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour tenter de lutter contre la pénurie.

Il poursuit en disant : « Notre objectif est de soutenir un niveau de nouveaux patients qui ne dépasse pas notre capacité d’approvisionnement actuelle. »

« Je pense que ce que nous aurions dû faire avec ces médicaments, c’est ce que nous avons fait avec le vaccin COVID. Il y a une quantité limitée, ils auraient dû le rationner et le donner aux gens en fonction de leurs besoins, donc en première ligne il y aurait eu les personnes atteintes de diabète et les personnes très gravement obèses qui ont toutes deux d’énormes besoins », explique Johann Hari.

Hari a passé un an à faire des recherches sur ces médicaments et a écrit le livre « Pilule magique » Il prend également Ozempic pour perdre du poids. Il convient que les coûts et les pénuries constituent les principaux problèmes.

« Les Américains sont arnaqués pour toutes les drogues. Vous payez beaucoup plus pour tout. Cela devrait être un scandale politique auquel vous devriez faire face. Je suis constamment étonné que les gens ne soient pas beaucoup plus enragés ni plus actifs politiquement à ce sujet », déclare Hari.

« Nous pouvons donc nous retrouver dans cette situation dystopique où les vraies femmes au foyer du New Jersey deviennent maigres, tandis que les vrais écoliers du New Jersey contractent le diabète à l’âge de 12 ans. Ce n’est pas une bonne situation », ajoute-t-il. Alors disons simplement que vous y avez accès. Devriez-vous même prendre ces médicaments ? Sont-ils en sécurité ? Le livre de Johann couvre, ce qu’il dit, 12 risques inquiétants liés à la prise de ces médicaments. Y compris le risque potentiellement accru de cancer, les effets sur les personnes souffrant de troubles de l’alimentation et tout effet à long terme que nous ne connaissons pas encore. Le rapport risque/récompense qui doit être pondéré est une décision individuelle.

« Dans cette société, dans cette culture, nous sommes saturés d’aliments transformés dès notre naissance. Nous sommes dans un piège, non ? Nous devrions démanteler le piège pour la prochaine génération. Nous devrions nous assurer que cela n’arrive pas à nos enfants, mais pour ceux d’entre nous qui sont comme moi dans la quarantaine, on nous propose une trappe rouillée et risquée. J’ai choisi de passer par la trappe. Je ne sais pas si c’était la bonne décision. Mais si vous êtes pris au piège, vous devez admettre où vous vous trouvez et réfléchir de manière sobre à la façon d’en sortir, explique Hari.

Le docteur Kraftson dit qu’à ce stade, il pense que ce sont de bons médicaments, il suffit de les rendre plus accessibles. Il dit également que nous ne pouvons pas éliminer l’obésité par des médicaments. Ces médicaments doivent être associés à un régime alimentaire et à de l’exercice et sous la supervision de votre médecin.

Et pour les deux femmes que nous avons interviewées, cela a changé leur vie.

«Cela change la donne», déclare Shelley.

« Absolument, je recommencerais, sans poser de questions », déclare Amy.



Lorsque vous décidez si ces médicaments sont la bonne voie pour vous, le Dr Kraftson et l’auteur Johann Hari sont prudents sur la manière de procéder. Certaines personnes ont adopté une approche détournée, en se procurant les médicaments par différents canaux.

« Chaque fois qu’il y a une pénurie de médicaments approuvés par la FDA, certaines pharmacies ont la possibilité d’avoir une recette, certains ingrédients et de reproduire les médicaments pour répondre aux besoins de la pénurie. Le processus n’est pas totalement transparent. Il existe différents types de pharmacies de préparation qui ont différents niveaux de surveillance et il n’y a tout simplement pas le personnel nécessaire pour auditer tous ces endroits. Et donc, des gens ajoutent des substances non humaines étudiées qui sont censées être exactement les mêmes, mais ne sont pas nécessairement les mêmes », dit-il.

