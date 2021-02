Britney Spears a une nouvelle armée de fans – mais c’est la saga de ses batailles avec son père, pas sa musique, qui a attiré l’attention.

Une mégastar à seulement 16 ans, elle avait le monde à ses pieds et a profité d’une série de succès dans les charts, dont Baby One More Time et Oops! … I Did It Again.

Mais, comme un autre No1, les choses sont devenues toxiques au cours d’une dispute de 13 ans avec son père Jamie au sujet de ses finances.

Maintenant, après qu’un nouveau documentaire bombe a révélé l’influence dominante qu’il a sur son empire de 46 millions de livres sterling, Britney est de retour sous les projecteurs.

Encadrer Britney Spears expose le combat de longue date de la chanteuse pour arracher le contrôle de sa succession à Jamie, 68 ans.

Il contrôle les finances de Britney, 39 ans, depuis 2008, après avoir subi une série de pannes très publiques.

La semaine dernière, Jamie a perdu sa bataille pour garder le contrôle exclusif de ses investissements dans le dernier round de leur bataille judiciaire.

Le documentaire a suscité de la sympathie pour Britney et a stimulé l’énorme mouvement #FreeBritney de fans solidaires, qui comprend de plus en plus de célébrités.

Beaucoup, y compris les actrices Bette Midler et Sarah Jessica Parker, ont tweeté le hashtag #FreeBritney après avoir regardé le documentaire à la télévision américaine.







La chanteuse Courtney Love l’a également tweeté, à côté d’une photo avec le message: « Nous sommes désolés, Britney. » Et sa collègue chanteuse Miley Cyrus a crié « Nous aimons Britney! » lors de sa performance pré-Super Bowl dimanche dernier.

Britney a été placée sous tutelle temporaire par Jamie et un avocat appelé Andrew Wallet en 2008.

Il s’agit d’une forme de tutelle nommée par le tribunal généralement utilisée pour les personnes âgées et infirmes ou celles qui ne peuvent pas prendre de décisions par elles-mêmes.

En novembre dernier, Britney a tenté en vain d’évincer son père du rôle – tandis qu’une offre légale de Jamie pour prendre plus de contrôle a également échoué. Au lieu de cela, un juge a nommé la société de gestion de patrimoine Bessemer Trust comme co-conservateur.







À l’époque, l’avocat de Britney avait déclaré qu’elle avait peur de son père et qu’elle ne reprendrait pas sa carrière dans le showbiz tant qu’il en aurait le pouvoir.

Alors que les détails de l’accord restent confidentiels, la sortie du documentaire sur la bombe aux États-Unis – qui n’est pas encore programmée au Royaume-Uni – a encore une fois ravagé l’affaire.

Les partisans de #FreeBritney Babs Gray et Tess Barker, qui apparaissent dans le documentaire, ont lancé un podcast de fans explorant la carrière de la star et sa lutte juridique en cours pour la liberté. Ils disséquent également les publications Instagram de Britney pour des «significations cachées».







Babs dit: «Nous avons commencé à remarquer de plus en plus ces choses très énigmatiques qu’elle publiait, comme un trou découpé dans un mur, et la légende est ‘Il y a toujours une issue’.

«Et c’était juste comme, Dieu, qu’est-ce que c’est? Cela semble presque un peu sombre. Contrairement à ce que pensent certains de ses partisans, la responsable des médias sociaux de Britney, Cassie Petrey, insiste sur le fait que la star contrôle ses propres publications en ligne.

Dans le documentaire, les problèmes de santé mentale bien documentés de Britney – dont beaucoup se sont déroulés douloureusement aux yeux du public – sont revisités.

Lorsque son divorce avec Kevin Federline a été finalisé en 2007 et qu’elle a perdu la garde de leurs deux enfants, Britney a parfois été vue se comporter de manière erratique.







Elle s’est rasé la tête en public et a heurté la voiture d’un photographe avec un parapluie.

Elle allait et venait en cure de désintoxication avant d’être placée en soins psychiatriques.

Cela est venu après une confrontation avec la police dans laquelle elle a refusé de remettre ses fils Sean et Jayden – maintenant âgés de 15 et 14 ans – à Kevin.

Un an plus tard, la tutelle a été mise en place. Les critiques affirment que Jamie a montré peu d’intérêt pour la carrière de Britney jusqu’à ce qu’elle réussisse.







Un responsable du disque se souvient dans le documentaire: «La seule chose que Jamie ait jamais dite était:« Ma fille va être si riche, elle va m’acheter un bateau ».»

La superstar et ex-petit ami de Britney, Justin Timberlake, 40 ans, a mal tourné dans le documentaire.

Les chanteurs sont datés de 1999 à 2002, mais lorsqu’ils se sont séparés, des clips audio ont été publiés de Justin se vantant grossièrement de coucher avec la star.







Il s’est maintenant excusé et dans une déclaration à ses 60 millions d’abonnés sur Instagram, il a déclaré qu’il était «profondément désolé» et qu’il voulait «prendre ses responsabilités».

Même l’avocate de Jamie, Vivian Lee Thoreen, dit qu’il est inhabituel qu’une personne de l’âge de Britney soit une conservatrice.

Mais elle soutient que Jamie a «fait du bon travail en s’occupant de la succession de la star et agit dans son meilleur intérêt».

Au cours de la dernière décennie, Britney a lancé un certain nombre de retours, parcourant à plusieurs reprises le monde et sortant plusieurs albums, dont Femme Fatale et Britney Jean.







Bien qu’elle n’ait pas directement répondu au documentaire, elle a publié la semaine dernière une vidéo sur Instagram de sa performance Toxic sur scène il y a trois ans.

Elle a déclaré à ses 27 millions d’abonnés en ligne: «J’adorerai toujours être sur scène.

«Mais je prends le temps d’apprendre et d’être une personne normale. J’adore profiter des bases de la vie quotidienne! »

Les prochaines audiences de la saga Spears sont prévues les 17 mars et 27 avril.

Maintenant, les militants de #FreeBritney demandent même à la Maison Blanche de mettre fin à sa tutelle, soumettant des pétitions avec des dizaines de milliers de signatures.

Britney superfan Dustin Strand, 28 ans, a déclaré au tribunal de Los Angeles la semaine dernière: «Je veux qu’elle soit indépendante, qu’elle puisse vivre sa vie à ses propres conditions. C’est pourquoi nous sommes ici. C’est la raison pour laquelle je suis là. »