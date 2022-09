Les films d’action sont probablement les plus difficiles à réaliser car les combats et l’action doivent être réalistes de manière convaincante. De nos jours, beaucoup de CGI sont utilisés dans les films à gros budget pour rendre les combats réels et crédibles, mais il y a encore des stars de l’action ainsi que des cascadeurs qui suivent l’ancienne routine de Jackie Chan où l’action, les coups de pied, les coups de poing et les sauts sont exécutés pour de vrai. Dans les vieux films de Jackie Chan, les acteurs étaient entraînés à porter des coups violents au corps et ils l’ont fait, donnant à l’action un aspect réel. Cependant, qu’en est-il lorsque les acteurs sont frappés par des armes de mêlée comme des barres de fer, des bâtons ou des marteaux ? Sûrement, personne ne peut être suffisamment conditionné pour encaisser des coups de l’un d’entre eux ?

La vérité est qu’ils ne contactent pas les acteurs mais sont si bien tournés qu’ils ont l’air réels. Les coulisses récentes d’une séquence d’action d’un film sans nom ont fait surface, ce qui nous donne un aperçu de la façon dont ces scènes sont tournées. Dans la vidéo, partagée par le compte Twitter Overtime, on voit une cascadeuse se faire frapper au visage par une batte de baseball. Cela semble d’une connivence réelle et pourtant la vidéo révèle également comment le coup est truqué.

J’ai tellement de questions 😭

(via andreamanjarres3/TT) pic.twitter.com/kIKH1oCBqz — Heures supplémentaires (@heures supplémentaires) 12 septembre 2022

La femme qui court vers la caméra est attachée par une corde à l’extrémité opposée. Lorsqu’elle atteint un point particulier, elle sent le remorqueur et ne peut plus bouger, tandis que l’homme balance la batte à un point situé à quelques centimètres de la marque jusqu’à laquelle la femme peut courir. Cela donne l’impression que la chauve-souris lui fracasse le visage alors qu’en réalité, elle n’entre pas en contact.

Nous devons reconnaître les préparatifs détaillés qui entrent dans la réalisation de telles scènes car une légère erreur de calcul peut entraîner des accidents et des blessures graves.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici