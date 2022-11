La vérité dans la publicité – Shaw Local

La vérité dans la publicité est les règles appliquées par la FTC exigeant que les entreprises soient véridiques et précises lorsqu’elles annoncent des produits ou des services dans des publicités imprimées, des publicités télévisées et radiophoniques, etc. ou le service peut être condamné à une amende ou autrement pénalisé et peut faire l’objet d’un recours collectif.

Bien que la publicité soit souvent créative, elle peut parfois franchir la ligne de la publicité mensongère lorsqu’une entreprise trompe sciemment les consommateurs et déforme la vérité. Apparemment, la publicité politique n’a pas à suivre ces règles. Lorsqu’un parti politique dépense des centaines de millions de dollars pour gagner une élection, je pense qu’il est raisonnable d’appeler ce parti politique une entreprise et le politicien un employé de cette entreprise.

Pourquoi les deux partis politiques ressentent-ils le besoin d’inonder les ondes pendant des mois avant une élection de publicités en streaming remplies de promesses trompeuses, de fausses accusations, de mensonges et de distorsions ? Puisqu’il n’y a qu’une seule vérité, qui est-ce qui ment dans chaque publicité ou publicité ?

Je suis dégoûté, honteux et fatigué d’entendre et de voir de la propagande à propos d’un candidat ou d’un autre politicien impliqué dans ce genre de campagne. Quel type d’individu et/ou de parti politique jetterait cette boue et s’abaisserait à ce niveau pour gagner une élection ?

J’avais l’habitude de penser que notre pays était mieux que ça. Quand sommes-nous devenus une nation de personnes qui toléreraient ce genre de campagne ou les individus qui y participent ?

Alain Wilson

Woodstock