La vérité choquante derrière votre affaire Shein fashion hauls – et pourquoi vous voudrez peut-être repenser les retours

C’est la plus grande réussite de la mode rapide avec 2 000 nouveaux articles par jour et des bénéfices annuels de 1,4 milliard de livres sterling.

Mais un nouveau documentaire sur All4 a révélé le côté obscur de Shein – avec le personnel de l’usine payé seulement 16,50 £ pour une journée de 17 heures et condamné à une amende des trois quarts de son salaire pour la moindre erreur.

Iman Amrani enquête sur l’application de mode rapide 1 crédit

On s’attend à ce que les travailleurs fabriquent 500 vêtements par jour Crédit : Canal 4

Après avoir envoyé un journaliste infiltré dans deux des usines en Chine, Untold: Inside the Shein Machine a également découvert que les travailleurs n’avaient qu’un jour de congé par mois et que leur salaire était suspendu si un article était retourné par un client mécontent.

Le journaliste Iman Amrani se penche également sur le prétendu “blanchiment vert” de l’entreprise – qui est évalué à 84 milliards de livres sterling – ainsi que sur les algorithmes “sombres” qui manipulent les utilisateurs pour qu’ils achètent davantage.

Le journaliste des droits de l’homme Timo Kullbruner a déclaré à Iman : « Le modèle de Shein est problématique aux deux extrémités.

“Nous avons beaucoup de gens incités à acheter des choses dont nous n’avons pas besoin et d’un autre côté, le problème est que les cercles de production sont si courts et la pression est si forte que les travailleurs sont exploités et travaillent des heures inhumaines.”

17 heures par jour et un jour de repos par mois

Se présentant pour son premier jour de travail dans l’une des centaines d’usines de la région de Guangzhou en Chine, la journaliste infiltrée Mei* a demandé combien d’heures elle devait travailler.

“Cela dépend du moment où le travail est terminé”, entend-on lui dire sur bande un superviseur, ajoutant qu’elle aura “un jour de congé par mois. Il n’y a pas de dimanche ici.

Elle apprend bientôt que les travailleurs épuisés doivent coudre au moins 500 vêtements par jour et, malgré la loi chinoise et le propre code de pratique de Shein recommandant 40 heures par semaine, ils travaillaient généralement de 8 heures du matin jusqu’aux petites heures du matin pour terminer la journée. quota.

Et comme les clients de Shein s’attendent à une livraison rapide, chaque vêtement doit être expédié le jour même.

« Nous travaillons au moins 17 à 18 heures par jour », lui dit un travailleur. “Je travaille sur le processus d’inspection finale, mais les personnes qui emballent les vêtements finissent encore plus tard que nous.”

Les prix incroyablement bas font revenir les clients Crédit : Canal 4

Les ouvriers de l’usine sont payés 2p par vêtement Crédit : Canal 4

Le travailleur dit également à Mei que le salaire du premier mois est généralement retenu pendant un autre mois et que des amendes sont infligées pour toute erreur.

Dans la première usine où travaillait Mei, le salaire de base était de 130 yuans – soit 16,50 £ – plus 2 pence par vêtement.

Le revenu moyen à la maison, pour une journée de 17 heures, n’était que de 19 £, mais les frais supplémentaires par pièce ne sont payés que si la marque minimale de 500 est atteinte et que toute erreur commise par un travailleur épuisé signifiait un autre coup dur.

On a dit à Mei que chaque erreur lui coûterait 12 £ (100 Yuan) – les trois quarts de son salaire journalier.

Les salaires étaient également déduits si un employé prenait un jour de congé, ce qui signifie que beaucoup, qui avaient quitté leur domicile dans d’autres régions de Chine pour trouver du travail, ne pouvaient jamais rendre visite à leur famille.

“Ce n’est pas raisonnable car il n’y a pas de repos du tout”, déclare Mei. “Je me sens vraiment fatigué, épuisé, vraiment épuisé.”

“L’atmosphère est très tendue dans l’usine”, a déclaré Mei à son contact basé au Royaume-Uni, un autre journaliste infiltré qui enquête sur les violations des droits de l’homme en Chine depuis des décennies.

« L’usine a un système très inhumain. Si vous faites une erreur, par exemple, coupez la mauvaise chose ou faites le mauvais emballage, l’usine vous infligera une pénalité.

« Ils exploitent encore les travailleurs comme des chiens. C’est pire qu’il y a des années.

Dortoirs avec toilettes cassées

Avec à peine assez de temps pour dormir, un logement est disponible sur place, mais un travailleur a dit à Mei que les huit chambres à coucher étaient inhabitables.

« Les conditions sont affreuses, dit-il. « Il n’y avait pas d’eau chaude ; J’ai dû prendre des douches froides.

“Je n’ai jamais été aussi misérable. Les murs sont couverts de moisissure. Les toilettes ne fonctionnaient pas.”

Dans une deuxième usine où Mei travaillait, les conditions étaient similaires.

Alors que le salaire était légèrement plus élevé, à 3 pence par vêtement, une travailleuse lui a dit qu’elle n’avait pas eu un seul jour de congé le mois précédent.

Et malgré le quota punitif, les travailleurs devaient s’assurer que chaque article était parfait car, comme l’un d’eux l’a révélé, « s’il est retourné, je ne suis pas payé ».

“Ces travailleurs sont constamment sous pression et parce qu’ils sont payés à la pièce, ils sont incités à travailler des heures folles”, explique Timo.

Une employée de l’usine dit à Mei qu’elle n’a pas de temps libre Crédit : Canal 4

“Motifs sombres”

Shein – qui a commencé comme une marque de robes de mariée et lancée sur le marché général en 2015 – a été fondée par le magnat de la technologie Charlie Xu et compte désormais 43,7 millions d’acheteurs actifs.

Le programme examine comment la marque utilise des “micro-influenceurs” – ou des influenceurs avec quelques milliers d’abonnés – pour développer leur clientèle en leur envoyant des courriers Shein, qu’ils montrent ensuite sur TikTok.

Mais l’expert en marketing Andy Woods révèle que le génie du modèle ne réside pas seulement dans sa présence sur les réseaux sociaux et ses vêtements ultra-bon marché, mais aussi dans les algorithmes qui font revenir les acheteurs encore et encore.

“Nous avons examiné les schémas sombres, qui sont des comportements sur le site Web qui vous obligent à des actions que vous ne pouvez pas choisir vous-même – comme les compteurs de temps sur les offres spéciales qui vont s’épuiser – et Shein est sorti tête et épaules au-dessus de tous les autres ( sites de mode) », dit-il.

Iman avec Georgia Portogallo, influenceuse devenue tutrice TikTok 1 crédit

Shein utilise les ventes sous pression par le biais d’offres chronométrées 1 crédit

« Les données font du marketing une arme chargée. Il est tellement optimisé que nous pouvons pratiquement manipuler les utilisateurs pour qu’ils fassent ce que nous voulons qu’ils fassent.

Le documentaire se penche également sur l’impact environnemental de la mode rapide, les militants affirmant que l’application avait contribué à réduire les vêtements à la mode “à usage unique et jetable”.

La militante de TikTok, Venetia La Manna, affirme que la mode cause “plus de pollution que le transport maritime et l’industrie pétrolière” et ajoute que l’engagement de l’entreprise à dépenser 44 millions de livres sterling pour compenser leur impact environnemental dévastateur est une tentative de “verdir” leurs activités.

“Ils nous empêchent vraiment de savoir s’ils font de l’écoblanchiment à cause de l’argent qu’ils injectent dans ces campagnes qu’ils ont réalisées grâce à l’exploitation des personnes et de la planète, la chose même qu’ils essaient de vous dire. ils sont tous là », dit-elle.

Iman a présenté ses conclusions à Shein qui a répondu : « Le modèle commercial de Shein repose sur la prémisse d’une réduction des déchets de production sur la production à la demande.

“Le niveau moyen des stocks d’invendus se situe entre 25 et 40 %, alors que Shein l’a réduit à un seul chiffre.”

En ce qui concerne les droits des travailleurs, il a ajouté : « Shein est absolument déterminé à responsabiliser nos partenaires de l’écosystème… qui incluent notre code de conduite des fournisseurs conforme aux conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail.

« Shein engage des agences tierces leaders du secteur pour effectuer des audits réguliers des installations des fournisseurs afin de garantir la conformité.

“Les fournisseurs disposent d’un délai précis pour remédier aux violations, faute de quoi Shein prend des mesures immédiates contre le fournisseur, y compris la résiliation du partenariat.”

Untold: Inside the Shein Machine est maintenant disponible sur All4.