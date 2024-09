La véritable raison pour laquelle les employés de Mark Robinson ont démissionné en masse

Écoutez cet épisode complet de The New Abnormal sur Podcasts Apple, Spotify, Amazone et Couseuse.

Soyons honnêtes, les membres clés du personnel qui ont quitté la campagne du lieutenant-gouverneur républicain Mark Robinson pour le poste de gouverneur de Caroline du Nord ne sont pas partis à cause de ses commentaires présumés sur un forum de pornographie en ligne découvert par CNN la semaine dernière – ce qu’il nie – mais parce qu’il va perdre.

C’est ce qu’affirme le co-animateur Andy Lévy dans le dernier épisode de Le nouvel anormalqui ajoute : « Mark Robinson a l’habitude de tenir des propos anti-LGBTQ. Il a l’habitude de tenir des propos antisémites et rien de tout cela n’a dérangé ces gens. »

« Il est clair que la seule raison pour laquelle ils ont démissionné, c’est qu’ils ont compris qu’il ne gagnerait pas. Et cela n’a rien à voir avec la morale, rien à voir avec l’éthique, rien à voir avec quoi que ce soit, car si vous soutenez un gars et travaillez pour un gars qui a dit les choses les plus viles sur les Juifs, sur les homosexuels – et ce n’est pas une liste exhaustive – vous n’êtes pas soudainement contrarié par quelque chose comme ça. »

Il y a cependant une réserve, admet Levy : « À moins bien sûr que le fait qu’il ait dit qu’il aimait regarder du porno trans soit trop pour eux, ce qui est possible, je suppose. »

Abonnez-vous à The New Abnormal sur Podcasts Apple, Spotify, Google Podcasts, Couseuse, Musique d’Amazonou Couvert.

Plus! Blake Chastainanimateur des podcasts Évangélique et Puissances et Principautésrejoint l’émission pour parler de la montée en puissance des chrétiens évangéliques blancs au sein du parti républicain, à la suite de son nouveau livre, Exvangelical et au-delà : comment le christianisme américain est devenu radical et le mouvement qui riposte.

Ensuite, militant et ancien toxicomane Ryan Hampton se joint à nous pour nous parler de son nouveau livre, Fentanyl Nation : la politique toxique et l’échec de la guerre américaine contre la drogue et tous les obstacles auxquels il a été confronté pour obtenir de l’aide.

Écoutez cet épisode complet de The New Abnormal sur Podcasts Apple, Spotify, Amazone et Couseuse.