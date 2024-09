La véritable raison derrière la confession de Dave Grohl sur la tromperie de sa femme

Dave Grohl a récemment avoué avoir eu un enfant en dehors de son mariage avec Jordyn Blum

Dave Grohl a publiquement partagé qu’il avait engendré une fille « en dehors » de son mariage avec sa femme de 21 ans, Jordyn Blum, et la raison de sa confession a été révélée par un initié.

Le 10 septembre, Dave, membre des Foo Fighters, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait trompé sa femme et qu’il avait eu un enfant avec une autre femme. Il a déclaré qu’il ferait tout pour regagner la confiance de sa femme et de ses enfants.

« J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle », a-t-il déclaré, en parlant de sa fille nouveau-née. « J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. »

Après les aveux de Dave, une source proche du dossier a affirmé que l’ancien batteur de Nirvana avait été contraint de rompre le silence car il avait peur que la nouvelle soit diffusée d’une autre manière.

« Il craignait que la mère ou quelqu’un d’autre ne révèle la nouvelle », a déclaré l’informateur. En contact. « C’est sa façon de reconnaître qu’il a commis des erreurs. »

Pour les non-initiés, Dave Grohl avait déjà admis avoir trompé sa première femme, Jennifer Leigh Youngblood, avant qu’ils ne divorcent finalement en 1997.