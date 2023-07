La véritable raison de la flambée de l’inflation a enfin été reconnue

Initialement rejetée comme une théorie du complot, la « cupidité » est maintenant acceptée par les économistes traditionnels

Au cours des dernières années, coïncidant avec le début de la pandémie de Covid-19 et la réplique économique qui a suivi, une grande partie du monde a été secouée par l’inflation. Les économistes et les commentateurs sont allés dans le caniveau pour discuter de ce qui cause exactement ce phénomène qui réduit les salaires réels des travailleurs moyens.

L’une des théories avancées par les personnes en faveur de plus de garde-fous sur le profit a été que les bénéfices des entreprises ont monté en flèche depuis la pandémie et que l’État devrait intervenir. De nombreux économistes traditionnels et commentateurs des médias ont rejeté cela comme une théorie du complot sans fondement.

En décembre 2021, Isabella Weber, professeure adjointe d’économie à l’Université du Massachusetts à Amherst, a soutenu dans une chronique pour The Guardian for « Contrôle stratégique des prix » un peu comme celles mises en place par le gouvernement américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a imputé la spirale de l’inflation à « grandes entreprises avec pouvoir de marché » ce « ont utilisé les problèmes d’approvisionnement comme une opportunité pour augmenter les prix et récolter des profits exceptionnels. »

Les conservateurs fiscaux de Fox News, Commentary et National Review ont appelé son idée « pervers, » « Fondamentalement malsain » et « certainement faux. » Même le prix Nobel Paul Krugman supprimé un tweet où il a qualifié Weber de « vraiment stupide ». Les vérificateurs des faits de l’Associated Press et du comité des voies et moyens de la Chambre ont «démystifié» cette notion, tout comme un certain nombre de groupes de réflexion conservateurs comme le Mises Institute.

Pourtant, l’idée que les bénéfices des entreprises font grimper les prix – encore une fois, ce que beaucoup de gens ont noté – est apparemment populaire au sein du Parti démocrate et même à la Maison Blanche. Catherine Rampell du Washington Post a publié le mois dernier une chronique intitulée « Une théorie du complot sur l’inflation infecte le Parti démocrate », faisant référence à la notion de « cupidité » ou à ce que Weber appelle « l’inflation du vendeur ».

En effet, la Maison Blanche a cité les monopoles comme un risque majeur pour les chaînes d’approvisionnement et une figure majeure du Parti démocrate, l’ancien secrétaire au Travail Robert Reich, a toujours soutenu que « C’est de la cupidité, stupide. » Et quelques événements se sont produits pour faire pencher la balance en faveur de cet argument.

Tout d’abord, il convient de noter et de bien comprendre que la croissance incontrôlée des salaires, engendrée par l’obtention d’une position de négociation plus avantageuse depuis la pandémie de Covid-19, est une cause majeure de l’inflation. Mais nous savons que les salaires réels ont diminué et, comme je l’ai noté en février 2022, que « Le vrai problème n’est pas un problème d’offre de main-d’œuvre, mais les entreprises qui augmentent les prix pour la simple raison qu’elles le peuvent. »

En janvier, l’ancien vice-président de la Fed, Lael Brainard, a déclaré dans un discours que les salaires n’étaient pas le principal moteur de l’inflation et a souligné ce qu’il a appelé un « spirale prix-prix » où les entreprises augmentent leurs prix au-dessus de leurs coûts de production. Deux mois plus tard, l’économiste en chef d’UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, publiait une note influente sur « l’inflation tirée par la marge bénéficiaire », qui décrivait comment, à la fin de 2022 et tout au long de cette année, les entreprises ont convaincu les consommateurs qu’elles devaient augmenter les prix alors qu’elles n’avaient pas réellement besoin de le faire.

Enfin, et peut-être le point le plus frappant, a déclaré lundi le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport ce « La hausse des bénéfices des entreprises a été le principal contributeur à l’inflation en Europe au cours des deux dernières années, les entreprises ayant augmenté leurs prix plus que la flambée des coûts de l’énergie importée. » Cela semble avoir pleinement justifié l’argument, anciennement une théorie du complot, selon lequel les entreprises sont à l’origine de l’inflation – du moins dans l’UE, mais peut-être pas aux États-Unis, d’où viennent de nombreux détracteurs.

Cependant, les mêmes conditions économiques entourant la monopolisation et la stagnation des salaires réels en Europe peuvent-elles être appliquées aux États-Unis ? Je pense que oui, et je pense aussi que le double impact de la pandémie et du conflit en Ukraine fournirait aux entreprises un argument plus rationnel selon lequel des hausses de prix sont nécessaires. Mais apparemment, ils ne le sont pas.

En fait, l’avantage stratégique relatif des États-Unis sur l’Europe – indépendance énergétique, niveau technologique plus élevé, main-d’œuvre plus qualifiée et autres – est tel que les entreprises américaines sont clairement en meilleure position. Les perspectives d’avenir de l’économie américaine par rapport à celle de l’UE sont également bien meilleures, cette dernière regardant fixement le baril de la désindustrialisation et s’interrogeant sur son modèle de développement actuel. Je pense qu’il est prudent de dire que les conditions de l’inflation tirée par les marges bénéficiaires dans l’UE s’appliquent encore plus aux États-Unis.

Maintenant que nous pouvons enfin nommer le problème, il est temps de discuter des solutions : des contrôles des prix comme l’a dit Weber ou des mises à jour du droit du travail comme l’a soutenu Reich. Bien. Ces deux arguments se tournent vers l’histoire, la Seconde Guerre mondiale et l’ère du New Deal, pour s’inspirer. Mais nous ferions mieux de regarder l’ancien âge d’or et sa fin au tournant du XXe siècle pour nous inspirer de la promulgation d’une nouvelle législation anti-monopole afin de dépouiller ces grands cartels de leur pouvoir des prix en premier lieu, sinon l’inflation sera un risque systémique permanent.