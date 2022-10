La véritable obsession du crime d’Hollywood : pourquoi Kim Kardashian, Kristen Bell, Lady Gaga et bien d’autres sont accros

Si vous avez dormi avec les lumières allumées après avoir regardé des émissions terrifiantes sur le vrai crime, vous n’êtes pas seul.

Il semble que tout le monde – y compris les plus grandes stars d’Hollywood – soit devenu obsédé par le vrai crime en tant que plateforme de streaming Netflix et plus d’émissions, de podcasts et de films sur les mystères de la vie réelle.

Fox News Digital s’est entretenu avec le psychothérapeute Dr Robi Ludwig qui a expliqué pourquoi la société et les célébrités sont si fascinées par ces horribles crimes réels.

“Je pense que les êtres humains, avant tout, aiment le mystère et nous aimons aussi les extrêmes”, a expliqué Ludwig. “Il y a donc quelque chose de vraiment fascinant à regarder une histoire vraie depuis la sécurité de nos propres maisons et à jeter un coup d’œil sur les mécanismes psychiques derrière ces criminels. Ils sont donc comme nous, mais pas comme nous.”

Ludwig a expliqué que la façon dont les criminels ne sont pas comme nous est “intrigante”.

“Les gens qui fonctionnent bien dans la société, nous avons de l’empathie. Nous pouvons considérer les autres de leur point de vue. Et quand on regarde certains de ces criminels, ce qui est intéressant, c’est qu’ils sont comme nous à certains égards, mais les façons dont ils ne sont pas comme nous est très intrigant.”

“Et cela nous amène à nous poser la question : Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Pourquoi cette personne agit-elle si différemment ? Et cela nous aide à nous sentir plus en sécurité, dans le sens où si nous comprenons ce qui se passe dans ces situations criminelles ou si pouvons-nous comprendre l’esprit criminel, pouvons-nous nous protéger d’une manière ou d’une autre contre le fait d’être des victimes ?”

Quant aux célébrités, Ludwig pense qu’elles pourraient se connecter avec les criminels d’une manière différente.

“Je suis sûr qu’ils ont parfois l’impression d’être victimisés par leur public et ressentent ce lien avec les victimes d’une manière très différente”, a déclaré Ludwig à Fox News Digital. “Et puis leur fascination pour la condition humaine, parce que très souvent les acteurs doivent jouer ces rôles que si vous parlez aux acteurs, certains de leurs rôles préférés sont de jouer la mauvaise personne ou la mauvaise personne… parce qu’ils accèdent à cette partie de leur personnalité de manière sûre, de manière créative.”

Netflix a récemment publié deux séries de thrillers dramatiques inspirées d’événements réels ; « Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer » et « L’observateur ». La série télévisée a bien fonctionné pour la plate-forme de streaming, “Monster” devenant la deuxième série Netflix la plus populaire de tous les temps dans les semaines qui ont suivi sa sortie.

Le co-créateur de la série, Ian Brennan, a expliqué qu’il ne savait pas pourquoi la série avait explosé comme elle l’avait fait.

“Je me suis posé la même question”, a-t-il déclaré à Page Six. “C’est intéressant quand des histoires horribles comme celle-ci résonnent chez les gens. Je pense que c’est une façon pour les gens d’aborder des choses effrayantes sur eux-mêmes, de les regarder (être) représentées à l’écran.”

Voici un aperçu de ce que des stars, dont Kim Kardashian, Kristen Bell et bien d’autres, ont dit sur le vrai crime.

Kristen Bell

La véritable obsession du crime de Kristen Bell a commencé à un jeune âge.

“Ma mère était infirmière cardiologue et ramenait souvent à la maison des chirurgies à cœur ouvert et nous le regardions en mangeant des spaghettis. Je suis donc assez désensibilisé”, a déclaré Bell à ET Canada. “J’ai toujours aimé le vrai crime, et j’ai vu tous les épisodes de ‘Dateline’ qui existent.”

La star de cinéma a expliqué que le vrai crime est intrigant parce que c’est comme un puzzle.

“Je veux tellement comprendre”, a-t-elle déclaré au point de vente.

Bill Hader

Kristen Bell n’est pas la seule à avoir une obsession “Dateline”. Bill Hader est également fan de la véritable émission policière, ainsi que de “Forensic Files”.

“Je vais dormir dans ‘Forensic Files'”, a-t-il déclaré lors d’une apparition en 2018 dans “The Late Late Show”.

“Je suis aussi célibataire, au fait.”

L’amour du comédien pour le vrai crime a conduit à un peu sur “Saturday Night Live” où Hader fait une impression de l’animateur de “Dateline” Keith Morrison. Hader et Morrison se sont rencontrés en 2019 lors d’une interview “Sunday TODAY”.

Il a appelé le moment “la chose la plus cool qui soit jamais arrivée” pour lui.

Gigi Hadid

La véritable intrigue criminelle de Gigi Hadid l’a amenée à étudier la psychologie criminelle tout en fréquentant The New School.

“J’ai étudié la psychologie criminelle à l’université, et bien que je sois tellement intriguée par ce domaine de travail, je pense que si j’avais fait carrière dans ce domaine, j’aurais quand même fini par travailler dans quelque chose de créatif à la place”, a-t-elle expliqué. à ses abonnés Instagram lors d’une session de questions-réponses. “Même après avoir fini de modéliser, je pense que je ferai toujours partie d’un processus créatif d’une manière ou d’une autre.”

L’ancien mannequin de Victoria’s Secret a noté que certaines de ses émissions télévisées sur le vrai crime préférées incluent “Law and Order”, “Forensic Files” et “Snapped”.

Kim Kardashian

Il n’est pas surprenant que Kim Kardashian soit une véritable fan de crime. Le père de la star de “The Kardashians” faisait partie de l’équipe juridique d’OJ Simpson lors du procès pour meurtre de la star du football, qui a débuté en 1994.

“J’ai toujours été dans les choses les plus morbides”, a-t-elle expliqué lors d’une interview avec Vanity Fair. “J’étais vraiment fouineur quand mon père travaillait sur le procès d’OJ Simpson, et je regardais toutes ses affaires, et j’aurais aimé être dans ce domaine. C’est le seul type de télévision que j’aime vraiment regarder.”

La véritable obsession criminelle de Kardashian ne s’arrête pas là. Elle a récemment lancé son premier podcast – relatif au vrai crime. Le fondateur de SKIMS a initialement signé un accord avec Spotify en 2020.

“Cela s’appelle” The System “”, a déclaré la star de télé-réalité à Interview. “La première saison concerne une affaire vraiment folle où un type a été condamné à mort pour un triple homicide commis dans l’Ohio.”

“Il y a tellement de rebondissements dans la façon dont cela a été géré – ou mal géré – et nous emmenons l’auditeur dans un voyage à la recherche de la vérité.”

Mindy Kaling

Mindy Kaling peut comprendre l’obsession de Bill Hader. La star de “The Mindy Project” a expliqué pourquoi elle pense que les écrivains sont si intrigués par le vrai crime.

“J’adore le vrai crime – je pense que beaucoup d’écrivains sont dans la spécificité des détails des crimes macabres”, avait précédemment déclaré Kaling à Rolling Stone. “C’est tellement différent du monde que je connais, qui est une salle d’écrivains très confortable et sûre.”

“J’adore lire sur le vrai crime. Il doit y avoir un lien entre les femmes dans la comédie et le vrai crime. Pour moi, c’est un peu narcissique. Tout ce que je fais, c’est travailler, donc j’ai cette idée narcissique que quelqu’un pense à moi et veut tue-moi.”

Kaling a révélé qu’elle se sent prête si jamais elle tombe sur un meurtrier.

“Si jamais je rencontre un meurtrier qui se cache dans ma maison, je peux dire honnêtement : ‘Je t’attendais'”, a-t-elle ajouté. “Ça va lui faire peur, je parie.”

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow trouve son obsession pour le meurtre “effrayante”.

“J’adore les séries de meurtres. Le meurtre. Le meurtre, c’est mon truc. Je ne sais pas pourquoi ! C’est tellement effrayant”, a expliqué Paltrow à Vanity Fair.

Paltrow n’est pas seulement une fan du vrai crime, certaines de ses émissions policières fictives préférées incluent “Marcella”, “The Night Of” et “The Night Manager”.

Lady Gaga

Lady Gaga a révélé son obsession pour le vrai crime lors d’une interview télévisée de fin de soirée avec Jimmy Fallon.

“Je regarde une tonne de ‘Dateline’ et ‘Snapped'”, a-t-elle admis.

Le musicien a expliqué plus en détail dans un tweet de 2012 et a révélé que les émissions de style documentaire l’aidaient à se détendre.

“On m’a demandé hier soir mon obsession pour les documentaires policiers et Snapped. Ça me détend. Je suis folle, mais je ne suis pas aussi folle que ces nanas”, a-t-elle écrit.

