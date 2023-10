“Je suis plus jeune”, a déclaré vendredi après-midi à NBC News le membre du Congrès de 54 ans, qualifiant les cinq décennies de mandat fédéral de Biden “en fait une partie du problème”.

Cet argument pourrait très bien attirer certains électeurs démocrates des primaires vers Phillips – même la plupart des démocrates qui disent qu’ils voteront à nouveau pour Biden à la primaire craignent qu’il ne soit trop vieux. Mais il est peu probable qu’ils en convertissent suffisamment pour menacer légitimement l’emprise de Biden sur la nomination.

Phillips n’a pas encore été testé en tant que candidat lors de sondages majeurs, il est donc certainement possible qu’il gagne du terrain. Il serait cependant confronté à un défi de taille siphonnant le soutien de Biden. Non seulement les électeurs des primaires ont continué à se ranger derrière le président, mais le calendrier électoral du Comité national démocrate rendra difficile la montée en puissance de Phillips.

Le danger pour Biden n’est donc pas que Phillips soit une menace lors de la primaire. C’est qu’une candidature de Phillips pourrait révéler davantage une vulnérabilité majeure de Biden à un moment où le président cherche désespérément à consolider ses résultats dans les sondages dans les États du champ de bataille avant une probable revanche aux élections générales avec l’ancien président Donald Trump.

Les inquiétudes concernant l’âge de Biden et sa capacité à diriger pendant encore quatre ans sont déjà sa plus grande faiblesse auprès des électeurs influents à l’heure actuelle, selon les sondages, et les attaques primaires pourraient facilement renforcer ces doutes. Une attaque frontale contre l’âge de Biden pourrait finir par renforcer un message que les républicains espèrent déployer l’année prochaine lors des élections générales.

Compte tenu de l’importance de son âge, il serait facile pour les républicains de s’en servir comme arme – et plus les électeurs entendent ce message maintenant, plus Biden risque que cette attaque le définisse dans son ensemble. Et désormais, les électeurs entendront ces arguments plus tôt et plus souvent. Phillips, le magnat millionnaire des alcools et des glaces, a partiellement autofinancé sa première campagne au Congrès et semble susceptible d’utiliser ses propres ressources au début de cette course pour faire passer son message à moins de trois mois des primaires.

Sondage après sondage, les démocrates montrent un malaise face à une nouvelle campagne de Biden, et son âge en est une des principales raisons. UN Enquête nationale CNN/SSRS Fin août, seuls 33 % des électeurs démocrates ou indépendants de tendance démocrate voulaient que Biden soit le candidat du parti en 2024, contre 67 % qui voulaient quelqu’un d’autre.

Lorsque Phillips qualifie les chiffres des sondages de Biden d’« horribles » – comme il l’a fait vendredi – il exagère peut-être le cas. Mais il a raison de dire que les Américains ne sont pas seulement préoccupés par l’âge de Biden.

Un Sondage Associated Press-NORC menée en août a révélé que 77 pour cent de tous les Américains – dont 69 pour cent des démocrates – pensent que Biden est trop vieux pour servir efficacement en tant que président.

Même les partisans de Biden dans le New Hampshire, où Phillips compte sur une surprise précoce, s’inquiètent de son âge. Une majorité de 63 pour cent des électeurs démocrates des primaires soutenant Biden dans un sondage CNN/Université du New Hampshire le mois dernier ont déclaré que l’âge était leur plus grande préoccupation à propos du président.

Le membre du Congrès du Minnesota signale déjà que ce sera un élément central de son argument. Et il est peut-être un meilleur messager que Trump, qui n’a que trois ans de moins que Biden.

Et l’inquiétude concernant l’âge de Biden est largement partagée au sein de l’électorat du parti. Un nombre à peu près égal de démocrates blancs (68 %), de démocrates de couleur (64 %), de démocrates libéraux (66 %) et de modérés et conservateurs (67 %) préféreraient avoir un candidat différent dans le sondage CNN/SSRS d’août.

Les deux plus grandes divergences concernaient l’éducation et, comme on pouvait s’y attendre, l’âge. Les électeurs démocrates qui n’ont pas de diplôme universitaire (71 %) étaient un peu plus susceptibles de dire que le parti devrait choisir un autre candidat que ceux qui ont un diplôme universitaire (62 %). Et les démocrates de moins de 45 ans (77 %) étaient nettement plus susceptibles de préférer quelqu’un d’autre à Biden que ceux de 45 ans et plus (59 %).

Ces mêmes divisions sont apparentes dans le New Hampshire, où un Sondage CNN/Université du New Hampshire le mois dernier, Biden avait obtenu 78 pour cent lors d’une primaire démocrate, mais seulement 72 pour cent parmi les démocrates de moins de 35 ans et 68 pour cent parmi ceux qui n’avaient pas du tout fréquenté l’université.

Mais si les deux tiers des électeurs démocrates des primaires ont de réelles réserves quant à un second mandat de Biden, ils n’ont pas encore exprimé de réel intérêt pour les opposants intra-partis du président. Et déplacer ces électeurs ne sera pas facile.

Parmi les partisans de Biden, trois sur quatre, soit 75 %, ont déclaré qu’ils étaient « définitivement décidés » quant à leur choix de vote principal. Et presque autant, 69 %, ont déclaré qu’ils voteraient pour Biden même s’il ne se présentait pas sur le bulletin de vote. (Les responsables de l’État planifieront probablement la primaire traditionnelle plus tôt que ne le permettent les règles du Comité national démocrate.)

Et tout élan gagné par Phillips dans le New Hampshire pourrait rapidement se heurter à un autre mur : le calendrier des élections primaires du DNC.

Phillips concentre sa campagne sur le New Hampshire (date des primaires incertaine, mais probablement le 23 janvier), la Caroline du Sud (prévue le 3 février) et le Michigan (27 février), a déclaré vendredi son stratège Steve Schmidt, selon mon sa collègue Elena Schneider, qui était sur le terrain dans le New Hampshire avec le nouveau candidat.

Étant donné que l’on s’attend généralement à ce que le gouvernement de l’État du New Hampshire choisisse une date qui ne soit pas conforme aux souhaits du Comité national démocrate, la primaire n’aiderait pas les candidats à recruter des délégués. Une victoire ou une solide performance dans le Granite State pourrait embarrasser Biden et soulever Phillips.

Mais la Caroline du Sud est l’État qui a fait de Biden le candidat démocrate en 2020, et les électeurs noirs y constituent la majorité de l’électorat primaire. Phillips se concentre peut-être sur la Caroline du Sud, mais il y a une raison pour laquelle Biden a poussé à élever l’État dans le cadre du remaniement du calendrier du DNC.

Et après la Caroline du Sud, le Nevada votera le 6 février. Sa date limite de dépôt est passée et passée plus tôt ce mois-ci, et Phillips n’a pas participé au scrutin.

Ainsi, à moins d’une performance beaucoup plus forte que prévu en Caroline du Sud, dans le Michigan – une semaine avant le Super Tuesday – ce serait effectivement décisif pour Phillips. Il serait difficile de maintenir l’élan du New Hampshire.

Mais même une contestation nominale pourrait affecter les élections générales. Dans des primaires particulièrement difficiles, craignent-ils, le candidat final pourrait en sortir si meurtri qu’il débuterait les élections générales dans une position désavantageuse.

De telles inquiétudes sont courantes lors des primaires présidentielles, notamment parmi les démocrates lors de la course de 2020 et parmi les deux partis lors de la course ouverte de 2016. C’est généralement moins préoccupant lors d’une campagne de réélection, lorsque le président sortant est une entité connue qui a déjà subi – et gagné – une épreuve électorale et qui est généralement confronté à une concurrence triviale.

Après une primaire difficile, le parti s’efforce de combler les divisions au sein du parti et de rassembler les électeurs derrière le candidat ; ce n’est généralement pas censé préoccuper le titulaire. Les attaques sont censées venir de l’autre côté.

Mais désormais, le plus grand point faible de Biden n’est pas seulement exploité par les Républicains, et il n’aura pas seulement à trouver comment neutraliser ces attaques lors de l’élection générale de l’année prochaine. Tout ce que Phillips fait pour souligner l’âge de Biden pourrait amplifier le message du GOP.

Et dans un affrontement hyper-compétitif entre Biden et Trump, chaque petite chose peut avoir un impact énorme.