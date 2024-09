La véritable menace de Meghan Markle face au coup de dictateur du personnel

Les nouvelles allégations d’intimidation de Meghan Markle au sein de son opération aux États-Unis pourraient s’aggraver si le personnel choisissait de poursuivre en justice, a déclaré un expert en relations publiques. Semaine d’actualités.

Le journaliste hollywoodien a cité une source qui a déclaré que le prince Harry et Meghan étaient de mauvais décideurs, tandis que le duc était un facilitateur et que la duchesse « rabaissait les gens ».

Un cadre actuel du personnel a déclaré au média : « Tout le monde est terrifié par Meghan. »

L’équipe de la duchesse de Sussex a organisé une riposte en Nous chaque semaine dirigé par son attachée de presse mondiale Ashley Hansen, qui a décrit à quel point Meghan l’a soutenu lorsqu’elle a été opérée.

L’histoire survient après que Meghan ait rejeté les suggestions selon lesquelles elle aurait intimidé les assistants du palais de Kensington dans le cadre d’une campagne de diffamation menée par l’institution.

Eric Schiffer, président de Reputation Management Consultants, a déclaré Semaine d’actualités il est trop tôt pour connaître toute l’étendue des dégâts dans un contexte où il pourrait y avoir encore davantage à faire.

« Je dirais que cela dépendra d’autres choses. Par exemple, y a-t-il un risque de litige de la part de l’une de ces personnes ? » dit-il.

« Y a-t-il d’autres choses qui vont sortir ? D’autres médias s’en empareront-ils et voudront-ils faire plus d’exclusivités sur certains des accusateurs ?

« La question est de savoir quelle est la durée de vie de l’ensemble d’allégations ? Si elles peuvent rester vivantes, elles deviennent des histoires supplémentaires qui commencent à solidifier une sérieuse atteinte à l’image.

« S’il s’agit d’un problème à court terme, alors ça l’est moins. La question est : est-ce que cela va s’étendre ? Ils tentent de jeter de l’eau dessus en montrant à d’autres qui ont été dans cet environnement, mais en fin de compte, cette histoire peut-elle être rester en vie ? »

Meghan Markle s’exprime au SXSW à Austin, au Texas, le 8 mars. Meghan a été accusée de rabaisser son personnel américain.

L’ancien responsable du contenu de Harry et Meghan, Ben Browning, a déclaré Nous Hebdomadaire son expérience « a été positive et encourageante » et a ajouté : « Nous continuons tous à être amis. Les récits que nous avons vus suggérant le contraire sont faux. »

Nous chaque semaine Le rédacteur en chef Dan Wakeford a également enregistré une vidéo YouTube résumant ce qu’une source anonyme pensait de la saga. Il a déclaré : « ‘Nous sommes ici pour une raison’, dit l’un des membres actuels de l’équipe, ‘si vous venez pour nos patrons, nous venons pour vous. Nous essayons juste de faire le bien.' »

« Nous venons pour vous » peut sembler une manière inhabituelle de contrer les allégations d’intimidation, mais cela pourrait peut-être laisser entendre que l’on craint que d’autres choses soient à venir.

Une dimension fascinante de Le journaliste hollywoodienSelon la couverture du journal, son rédacteur en chef, Maer Roshan, a déclaré que ses journalistes avaient parlé à 12 sources, mais l’article semble en citer principalement une.

« Notre journaliste a parlé, je pense, à une douzaine de personnes. La plupart d’entre elles sont des personnes qui ont travaillé en très étroite collaboration avec le couple à divers titres, maintenant et auparavant », a-t-il déclaré. Accéder à Hollywood.

« Notre journaliste a parlé à une source très haut placée qui travaille pour le couple et lui a dit : ‘Tout le monde est terrifié par Meghan. »

D’une part, cela pourrait suggérer qu’un membre du personnel était soit plus critique, soit mieux placé que les autres ; d’un autre côté, le magazine aurait pu rassembler davantage de documents qui n’ont pas encore été publiés.

« Nous avons vu Ellen DeGeneres se faire éviscérer parce que les nouvelles allégations ont continué à diminuer », a déclaré Schiffer. « Et je soupçonne que vous verrez d’autres histoires [about Meghan] qui va plus profondément mais peut-être pas encore aussi intense qu’Ellen. Mais avec Meghan, selon les détails, cela lui coûtera cher en marques. »

L’autre inconvénient pour les Sussex est que leur riposte a éclipsé la visite du prince Harry à New York, qui a promu plusieurs de ses plus grands projets, notamment le nouveau réseau de parents de la Fondation Archewell du couple, le Diana Award, le Halo Trust et l’initiative d’écotourisme Travalyst.

Le journaliste hollywoodienL’article semblait déjà être dans le rétroviseur quand Nous chaque semaine a publié sa couverture mardi, une journée qu’Harry a passée à la Clinton Global Initiative pour parler de l’impact des médias sociaux sur les jeunes.

« Cela éclipsera presque tout », a déclaré Schiffer. « Il s’agit de confiance maintenant. C’est quelqu’un qui a eu ces allégations, les a niées au départ, a travaillé dur pour rétablir la confiance, et maintenant nous entendons de la part d’une agence de presse respectée un modèle de comportement avec des employés qui a été caché sous un rocher, et cela révèle cette laideur qui va la hanter.

« Et c’est une folie de réputation, alors qu’elle a déjà eu un problème dans le passé, qu’elle veuille être considérée comme un manager répugnant qui orchestre ce genre d’environnement imprudent où elle est un Godzilla pour les employés. C’est la dernière chose qu’elle veut en tant que membre de sa marque.

« Elle va vraiment devoir examiner, dans la mesure où cela est vrai, comment elle se présente et s’assurer qu’elle fait les choses correctement. »

