La véritable histoire du scandale sexuel de MomTok

La vie secrète des épouses mormones emmène les téléspectateurs à l’intérieur du scandale viral du « soft swinging » de 2022.

La série de téléréalité de Hulu, dont la première a eu lieu le 6 septembre, suit huit influenceuses mormones populaires #MomTok qui sont devenues populaires en 2020 – Taylor Frankie Paul, Jennifer Affleck, Demi Engemann, Mayci Neeley, Jessi Ngatikaura, Mikayla Matthews, Whitney Leavitt et Layla Taylor – et les conséquences de leur « scandale du swinging doux » de 2022, qui a attiré l’attention de millions de personnes.

Le drame a commencé lorsque Taylor, la plus célèbre du groupe, a annoncé son divorce sur TikTok et a révélé qu’elle et son mari, Tate Paul, pratiquaient le « soft swinging ». Dans leur cas, le soft swinging était un accord qui leur permettait d’avoir une intimité romantique avec des personnes extérieures à leur mariage, avec des restrictions.

Taylor a affirmé que même si elle avait franchi une limite – puisqu’elle et Tate avaient convenu de ne pas « aller jusqu’au bout » – elle et son mari n’étaient pas les seuls à pratiquer l’échangisme doux. Elle a choqué Internet avec ses déclarations, car elle a ajouté que l’échangisme faisait partie intégrante du mode de vie de son groupe d’amis mormons basés dans l’Utah.

Alors, quelle est la véritable histoire qui a conduit à La vie secrète des épouses mormones Devenir une émission de télé-réalité ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le « scandale du swinging doux » de MormonTok de 2022.

Qu’est-ce que le « soft swinging » ?

Jennifer Affleck, Whitney Leavitt, Mikayla Matthews, Mayci Neeley et Demi Engemann parlent de « La vie secrète des épouses mormones ».

Bien qu’il n’existe pas (encore) de définition officielle du dictionnaire pour le « soft swinging », Taylor l’a décrit comme un accord avec son mari qui incluait une intimité romantique avec d’autres partenaires sans aller « jusqu’au bout ».

Lorsque Taylor a annoncé son divorce et a lâché cette douce bombe, elle a également affirmé que l’accord incluait d’autres couples de leur groupe d’amis.

« Tout le monde s’est connecté avec tout le monde », a déclaré Taylor dans son TikTok Live viral. la bande annonce pour La vie secrète des épouses mormones, Demi a ajouté : « C’était comme échanger l’un en face de l’autre, se tenir juste à côté l’un de l’autre. »

Qu’est-ce que MomTok ?

Mormon « MomTok ».

MomTok fait référence à un groupe de mères et d’influenceuses mormones basé dans l’Utah. L’équipe était initialement composée de quatre mères seulement – Taylor, Whitney, Mayci et Mikayla – qui ont commencé à filmer du contenu ensemble en janvier 2022 et à taguer leurs vidéos avec le hashtag #MomTok.

Les vidéos présentent des tendances en matière de danse, des routines de beauté, des prises de position comiques et un aperçu de leur vie de mères mormones. Au fil du temps, le groupe s’est élargi pour inclure Jennifer, Demi, Jessi et Layla.

Collectivement, les mères ont des millions d’abonnés sur TikTok. En parlant de sa relation avec les autres femmes de l’émission, Whitney a expliqué dans la bande-annonce : « En ligne, on a l’impression que nous sommes toutes les meilleures amies du monde, mais ce n’est pas le cas. »

Dans La vie secrète des épouses mormones bande-annonce, Mikayla et Demi ont également expliqué qu’elles souhaitaient que leurs vidéos sur TikTok et l’émission de téléréalité abordent « les choses brutes que nous traversons » et montrent différents aspects de la vie mormone.

Qui est Taylor Frankie Paul ?

Taylor Frankie Paul et ses enfants.

Taylor Frankie Paul/Instagram



Taylor Frankie Paul est une influenceuse mormone « MomTok » qui s’est fait connaître en 2020, maîtrisant rapidement l’art de devenir virale avec des vidéos de danse, ainsi que de partager sa vie mormone à Draper, dans l’Utah. Lorsqu’elle est devenue célèbre, Taylor était mariée à son ex-mari, Tate. Le couple a deux enfants, Indy et Ocean.

Après le scandale, Taylor a commencé à sortir avec Dakota. En décembre 2022, Taylor a annoncé leur rupture, déclarant qu’elle « décidait enfin d’être célibataire et de guérir ». Cependant, le couple s’est reconnecté plus tard dans l’année et a accueilli leur fils Ever.

Au-delà d’expliquer les détails derrière le scandale du swinging soft, La vie secrète des épouses mormones se penche également sur les problèmes juridiques de Taylor.

En février 2023, elle a été arrêtée pour des délits d’agression, de méfait criminel et de violence domestique en présence d’un enfant, selon la Service de police de HerrimanLe TikToker a plaidé coupable en août 2023 d’agression aggravée et d’autres les charges ont été abandonnées.

La vie secrète des épouses mormones La bande-annonce se termine par des images de la caméra corporelle de la nuit de l’arrestation de Taylor et promet de couvrir le drame juridique qui s’est déroulé par la suite.

Que s’est-il passé lors du scandale du « soft swinging » qui a secoué MomTok en 2022?

Tate Paul et Taylor Paul.

Taylor Paul/Instagram



Le scandale du « soft swinging » de la mormone MomTok a éclaté en juin 2022 lorsque Taylor a publié son annonce de divorce sur TikTok. Non seulement elle a expliqué qu’elle et son mari de l’époque mettaient fin à leur mariage, mais la raison de cette décision était qu’elle avait franchi une ligne dans leur accord de soft swinging.

Selon Taylor, leur accord leur permettait d’avoir des relations intimes avec d’autres personnes, mais avec des restrictions. Dans son annonce confessionnelle, Taylor a déclaré à ses millions d’abonnés que même si elle et son mari avaient convenu de ne pas « aller jusqu’au bout », elle « s’était écartée de cet accord ».

La TikTokeuse a ensuite révélé qu’elle était tombée amoureuse de l’un des maris avec qui elle avait des relations. En juillet 2022, Taylor a présenté son nouveau petit ami, Dakota, comme le gars avec qui elle avait « trompé ». Elle a annoncé sa grossesse avec son enfant, Ever, en septembre 2023 et leur fils est né en mars 2024.

Y avait-il d’autres Vies secrètes les acteurs impliqués dans le scandale ?

Jennifer Affleck, Jessi Ngatikaura, Mikayla Matthews, Mayci Neeley, Demi Engemann, Layla Taylor, Taylor Frankie Paul, Whitney Leavitt sur « La vie secrète des épouses mormones ».

Au-delà de la relation de Taylor, elle a expliqué que les échanges doux n’étaient pas rares au sein de leur groupe d’amis, soumettant ses collègues influenceuses et leurs familles à la curiosité et à l’examen du public. Cependant, Taylor affirme que la « majorité » de MomTok n’était pas impliquée.

Alors qu’elle a commencé une relation avec l’un de ses partenaires « soft swinging », de nombreux membres du casting de Vies secrètes ont travaillé pour se démarquer du scandale.

Le groupe comprend Jen Affleck qui est mariée au cousin de Ben Affleck, Zac, Whitney Leavittqui au moment de la sortie de l’émission était mère de deux enfants et était enceinte de son troisième et Jessi Ngatikauraqui se considère comme la « grand-mère du groupe ». Divorcée et remariée, Jessi a une famille recomposée avec trois enfants.

Layla Taylor est la plus jeune femme du groupe et est mère célibataire de deux enfants, suite à un divorce. Un autre membre du casting, Mayci Neeleyest une ancienne joueuse de tennis de l’université Brigham Young, ainsi que la fondatrice d’une entreprise de nutrition pour les nouveau-nés. Elle a également deux enfants.

Le groupe est complété par Mikayla Matthews et Demi Engemannqui sont toutes deux mères de trois enfants.

Comment puis-je regarder La vie secrète des épouses mormones?

La première saison de La vie secrète des épouses mormones a fait ses débuts le 6 septembre 2024. L’émission est diffusée exclusivement sur Hulu.