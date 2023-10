La véritable histoire du débat transgenre en Europe

De nombreux républicains, dont le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, ont également cité ces pays pour défendre de nouvelles lois interdisant ou restreignant les soins aux mineurs dans 21 États contrôlés par le Parti républicain.

Mais une étude de POLITICO sur l’état de la prise en charge des personnes transgenres en Europe a révélé plus de nuances que ce que les critiques républicains comme Hunt et Bailey décrivent souvent. Alors que les Européens débattent de qui devrait bénéficier de soins et à quel moment, seule la Russie a interdit cette pratique. La réévaluation des normes dans certains pays européens a visé à renforcer l’éligibilité aux soins d’affirmation de genre, mais a également cherché à élargir les études de recherche incluant des mineurs.

Que les Européens maintiennent cette approche, élargissent l’accès ou la restreignent davantage affectera probablement les contours du débat aux États-Unis.

« Aux États-Unis, il y a beaucoup de mauvaises interprétations intentionnelles de ce qui se passe en Europe, et ces mauvaises interprétations se produisent pour des raisons idéologiques et politiques », a déclaré Kellan Baker, directeur exécutif du Whitman-Walker Institute, qui se concentre sur la politique de santé LGBTQ et recherche.

Voici un aperçu de l’état des soins aux transgenres dans quatre pays européens les plus souvent cités par les critiques républicains des soins d’affirmation de genre.

Royaume-Uni

Nulle part en Europe occidentale le débat sur la prise en charge des personnes transgenres n’est plus animé qu’au Royaume-Uni.

En juillet dernier, le National Health Service du pays a annoncé qu’il fermerait le service public de développement de l’identité de genre de la clinique Tavistock à Londres, le seul fournisseur de soins d’affirmation de genre pour les mineurs en Angleterre et au Pays de Galles. Le NHS a cité un examen interne qui soulevait des inquiétudes quant au fait que les enfants étaient référés trop rapidement, provoquant une augmentation insoutenable du nombre de patients.

Le Tavistock Centre du NHS est visible le 23 juin à Londres, en Angleterre. | Dan Kitwood/Getty Images

Mais les Britanniques n’ont pas interdit les soins d’affirmation de genre pour les mineurs et prévoient d’ouvrir de nouvelles cliniques avec des critères d’éligibilité stricts.

Ce que les Républicains ont décrit comme un rejet du traitement pour les enfants pourrait tout aussi bien être vu comme un débat sur la mauvaise gestion et les normes cliniques.

En annonçant la fermeture de la clinique de Tavistock, le NHS a déclaré qu’il « améliorerait et étendrait les services destinés aux enfants et aux jeunes souffrant d’incongruité de genre et de dysphorie de genre » à travers le pays. Les nouveaux services promis « garantiraient que les besoins holistiques » des patients soient pleinement satisfaits, ont indiqué les services de santé.

Après une bataille juridique centrée sur les soins aux mineurs, la Cour d’appel, un échelon inférieur à la Cour suprême, a statué en septembre 2021 que les médecins, et non les juges, devraient décider si les mineurs peuvent consentir à des soins d’affirmation de genre.

Pour l’instant, le NHS a retardé la fermeture de la clinique jusqu’en mars 2024 et continue de traiter les patients existants, tout en en refusant de nouveaux.

Le NHS prévoit d’ouvrir deux nouvelles cliniques régionales au cours des six prochains mois.

Selon le NHS, les nouvelles cliniques fonctionneront selon des directives strictes. Une équipe multidisciplinaire composée d’experts en pédiatrie, en autisme, en neurodéficience et en santé mentale examinera les cas.

La branche anglaise du NHS envisage également un projet de politique limitant l’accès aux hormones anti-puberté aux mineurs inscrits à des études de recherche ou dans des cas exceptionnels.

France

Lorsque les Républicains qui critiquent les soins d’affirmation de genre plaident en faveur de leur restriction ou de leur interdiction pour les mineurs, ils désignent également la France.

Ils ont mis en avant les lignes directrices de l’Académie nationale de médecine française comme preuve que même un pays traditionnellement considéré comme l’un des plus progressistes d’Europe est préoccupé par la croissance des soins aux transgenres.

L’académie a averti que le risque de surdiagnostic est réel et a exhorté à la prudence lors de l’évaluation des patients.

Un participant tient un drapeau transgenre lors de la parade annuelle de la fierté à Paris, en 2022. | Alain Jocard/AFP via Getty Images

Mais les médecins français proposant des soins aux personnes transgenres ont déclaré que les directives n’entravent pas l’accès. Les enfants peuvent bénéficier de traitements hormonaux avec autorisation parentale à tout âge et d’une ablation chirurgicale des seins à partir de 14 ans. Cependant, les hormones sont généralement prescrites vers 15 ou 16 ans et la chirurgie mammaire est généralement pratiquée après 16 ans, a déclaré Laetitia Martinerie, médecin de la région. Service d’endocrinologie et de diabétologie pédiatrique du CHU Robert-Debré à Paris.

Le service de la Martinerie a été le premier en France à accueillir des jeunes transgenres il y a 10 ans et constitue le plus grand établissement de ce type dans le pays.

L’académie a recommandé aux médecins d’obtenir le consentement des parents et de faire preuve de prudence dans la prescription de ces remèdes, étant donné les effets secondaires possibles, notamment l’affaiblissement des os et la stérilité.

Les lignes directrices recommandent également l’implication d’une équipe de médecins dans les spécialités concernées, la prise en charge psychologique du patient et la divulgation claire des conséquences des interventions chirurgicales irréversibles.

« Cela n’a rien changé puisque nous dispensions déjà des soins multidisciplinaires », a déclaré Martinerie.

Suède

Alors que la Suède a été le premier pays au monde à autoriser légalement les gens à changer de sexe en 1972, elle a récemment resserré ses critères d’éligibilité aux soins d’affirmation de genre pour les mineurs. Mais il ne l’a pas interdit.

Le débat en Suède a commencé à s’intensifier en 2019, lorsque la chaîne de télévision nationale SVT a diffusé une série soulevant des questions sur la prise en charge des enfants transgenres. Une partie de la couverture médiatique s’est concentrée sur les critiques de l’hôpital universitaire Karolinska de Stockholm, accusé d’avoir précipité des enfants dans un traitement et de ne pas avoir correctement examiné s’ils souffraient de problèmes de santé mentale.

L’hôpital universitaire Karolinska est photographié le 18 janvier à Solna, près de Stockholm. | Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images

En mai 2021, sous la pression croissante du public, l’hôpital a décidé de ne plus prescrire d’hormones aux mineurs et a déclaré que de telles interventions ne devraient faire partie que d’essais cliniques.

L’hôpital Karolinska a évoqué le manque de preuves sur les conséquences à long terme des traitements et l’afflux récent de patients, en particulier d’adolescents dont le sexe assigné à la naissance était féminin.

Un an et demi après la décision Karolinska, le Conseil national de la santé et de la protection sociale, une agence gouvernementale suédoise, a mis à jour ses lignes directrices sur les soins d’affirmation de genre pour les mineurs. Il a déclaré que les bloqueurs de puberté, les hormones et les mastectomies ne devraient être utilisés que dans des « cas exceptionnels », car les risques sont susceptibles de l’emporter sur les avantages. En outre, a déclaré le conseil, des soins de santé mentale devraient être proposés aux patients lorsque les médecins les évaluent.

Le comité a recommandé aux médecins de rechercher des antécédents longs et persistants de dysphorie de genre depuis l’enfance et de détresse causée par le début de la puberté.

Dans la pratique, Karolinska et les autres cliniques suédoises continuent d’avoir une certaine latitude pour décider quels cas sont admissibles, a déclaré Edward Summanen, chef de projet chez Transammans, la plus grande organisation trans suédoise.

« D’après nos expériences, de nombreux jeunes trans qui ont besoin de soins d’affirmation de genre peuvent y accéder », a déclaré Summanem, malgré de longs délais d’attente.

Norvège

La Norvège a fait la une des journaux l’année dernière après qu’une de ses agences indépendantes a recommandé de définir les soins d’affirmation de genre pour les mineurs comme « expérimentaux ». Mais un an et demi plus tard, ces recommandations n’ont toujours pas été mises en œuvre.

Les lignes directrices proposées par le Conseil norvégien d’enquête sur les soins de santé auraient rendu beaucoup plus difficile l’accès aux traitements pour les jeunes trans, avaient déclaré à l’époque des organisations trans.

Jusqu’à présent, la Direction norvégienne de la santé, qui a le pouvoir d’établir des lignes directrices formelles, n’a pas adopté la recommandation du conseil.

La direction a plutôt maintenu les règles actuelles qui permettent aux enfants de recevoir des bloqueurs de puberté une fois la puberté commencée et de recevoir un traitement hormonal à partir de 16 ans. Bien que le traitement chirurgical ne soit généralement pas applicable aux mineurs, la chirurgie thoracique peut être approuvée dans des cas particuliers.

« Il n’y a pas de révision en cours des lignes directrices », a déclaré à POLITICO Torunn Janbu, directeur des services de soins de santé spécialisés à la Direction norvégienne de la santé.