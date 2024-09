La véritable histoire derrière Monsters : Lyle et Erik Menendez Story pourrait libérer des frères après 35 ans

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Mon travail récent axé sur les électeurs latinos de l’Arizona m’a montré à quel point le journalisme indépendant est crucial pour donner la parole aux communautés sous-représentées. Votre soutien nous permet de raconter ces histoires et d’attirer l’attention sur des problèmes souvent négligés. Sans votre contribution, ces voix ne seraient peut-être pas entendues. Chaque dollar que vous donnez nous aide à continuer de mettre en lumière ces questions cruciales à l’approche des élections et au-delà. Éric Garcia Chef du bureau de Washington En savoir plus

ODans la soirée du 20 août 1989, José et Kitty Menéndez regardaient la télévision dans le salon de leur manoir de Beverly Hills lorsque leurs deux fils, Lyle et Erik, sont entrés dans la pièce avec des fusils de chasse de calibre 12. Des sources policières ont déclaré à la police Los Angeles Times Le canon d’une arme à feu a été enfoncé dans la bouche de José après qu’il ait déjà été touché par quatre balles, et une dernière explosion lui a arraché la tête. Kitty, qui a été touchée par dix balles, a tenté de s’échapper en rampant pendant que ses fils rechargeaient, avant de recevoir une balle mortelle dans la joue. Quelques heures plus tard, le frère aîné, Lyle, a appelé le 911 en sanglotant au répartiteur : « Quelqu’un a tué mes parents ! »

Aujourd’hui, 35 ans plus tard, les meurtres notoires font l’objet d’un nouveau drame de Ryan Murphy sur Netflix, intitulé Monstres : L’histoire de Lyle et Erik MenendezJavier Bardem et Chloë Sevigny jouent les parents, Nicholas Chavez et Cooper Koch les fils. C’est le deuxième volet de la saga controversée de Murphy, dont la première édition a ravivé l’intérêt pour le « cannibale de Milwaukee », Jeffrey Dahmer. Cette série, intitulée Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer et avec Evan Peters dans le rôle du tueur en série à lunettes, a connu un succès phénoménal, atteignant 1 milliard d’heures de visionnage au cours de ses 60 premiers jours et suscitant un large débat sur la glorification des meurtriers. Cette fois, cependant, les choses sont différentes. Cette fois, les « monstres » pourraient bien être les victimes.

Lors des procès des frères, qui se sont déroulés de 1993 à 1996, Lyle et Erik – qui avaient 21 et 18 ans au moment des meurtres – ont affirmé avoir subi toute leur vie des sévices de la part de leur père, un millionnaire de l’industrie du divertissement à Hollywood. La défense a donc fait valoir que les deux frères devaient être jugés pour homicide involontaire et non pour meurtre, affirmant en outre que José avait menacé de tuer ses fils pour les faire taire. Cela n’a pas fonctionné. Le 2 juillet 1996, Lyle et Erik ont ​​été reconnus coupables de meurtre et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais plus de trois décennies plus tard, à temps pour l’arrivée de la nouvelle série très attendue de Netflix, de nouvelles preuves pourraient les libérer.

Deux mois après les meurtres, Robert Rand, journaliste au Le Miami Herald qui connaît peut-être l’affaire mieux que quiconque, s’est rendu à Los Angeles pour interviewer la famille Menéndez. À l’époque, les frères n’avaient pas encore été arrêtés et il était largement admis que la mafia était responsable de la mort de José et de Kitty en raison du statut de José, riche dirigeant d’une société de vidéo amateur.

« J’ai passé trois jours avec Erik et Lyle. Ils n’étaient pas suspects, publiquement. Je n’avais absolument aucune raison de me méfier d’eux », me dit Rand aujourd’hui. « Ils me racontaient des histoires très affectueuses et émouvantes sur la proximité de leur famille. » Rand ne savait pas que ce serait la première fois qu’il rencontrerait les frères au cours des trois décennies et demie suivantes pour une histoire qui définirait sa carrière. Son livre de 2018, Les meurtres de Menendez : l’histoire choquante et inédite de la famille Menendez et des meurtres qui ont stupéfié la nationvient d’être réédité avec un nouvel épilogue révélant des informations cruciales découvertes au cours des six dernières années.

MONSTERS : La bande-annonce de l’histoire de Lyle et Erik Menendez

Auparavant, les frères avaient affirmé qu’ils étaient allés au cinéma pour voir Batman La nuit où leurs parents ont été tués. En réalité, ils avaient laissé les armes quelque part près de Mulholland Drive, puis s’étaient rendus dans un cinéma et avaient acheté des billets pour un film qu’ils n’avaient pas vu avant de rentrer chez eux sur la scène du crime. Au cours de l’interview de 1989, Erik a déclaré à Rand, avec effroi : « Je n’ai jamais rien vu de tel et je ne verrai jamais rien de tel. On aurait dit de la cire. Je n’ai jamais vu mon père impuissant, et c’est triste de penser qu’il le sera un jour. »

Dans la bande-annonce de la nouvelle série de Murphy (les spectateurs n’étaient pas disponibles pour la presse au moment de la sortie), on voit Erik et Lyle se lancer dans une folle folie de dépenses après la mort de leurs parents. En effet, dans les sept mois qui ont suivi le meurtre et leur arrestation, les frères ont dépensé environ 700 000 dollars. Lyle a acheté une Porsche 911 Carrera pour remplacer la « m***e » Alfa Romeo que son père lui avait offerte, ainsi que des vêtements d’une valeur de 40 000 dollars et une montre Rolex de 15 000 dollars. Parmi ses achats les plus excentriques, on trouve un acompte de 300 000 dollars pour un restaurant de Buffalo Wings à Princeton, dans le New Jersey, où il avait fait ses études.

ouvrir l’image dans la galerie Erik Menéndez (à gauche) et son frère Lyle lors d’une audience préliminaire le 29 décembre 1992 à Los Angeles (AFP via Getty)

Finalement, Erik a avoué les meurtres à son psychologue, Jerome Oziel. Lyle était furieux et aurait menacé de tuer le médecin. À leur insu, la maîtresse d’Oziel, Judalon Smyth, écoutait à travers la porte. « Je n’ai jamais pensé que je croyais au mal, mais quand j’ai entendu ces garçons parler, j’y croyais », a-t-elle déclaré au journaliste d’investigation Dominic Dunne (représenté dans Monstres (par Nathan Lane) en 1990. Après une rupture difficile avec Oziel, c’est Smyth qui a alerté la police de l’existence d’enregistrements de séances de thérapie dans lesquelles les frères Menéndez ont admis le meurtre de leurs parents.

Après leur arrestation en mars 1990, il a fallu trois ans pour que Lyle et Erik comparaissent à la barre, les avocats se demandant si l’utilisation des enregistrements comme preuve violait le secret professionnel. Le procès a été diffusé sur Court TV, attirant l’attention internationale. « Il faut se rappeler que dans les années 1990, il n’y avait pas d’Internet, pas de réseaux sociaux », me dit Rand. « Donc une fois que les médias grand public ont défini le profil ou l’ordre du jour de l’affaire – des enfants riches et avides tuent leurs parents – c’était fini, vous étiez cuit. Et il était très difficile pour la défense de riposter. »

ouvrir l’image dans la galerie Lyle Menéndez (à gauche) et le journaliste Robert Rand au centre correctionnel Richard J Donovan près de San Diego en 2018 (Avec l’aimable autorisation de Robert Rand)

Les frères ont avoué avoir tué leurs parents, mais ont affirmé qu’ils l’avaient fait par peur, en particulier de leur père, qu’ils accusaient d’être un pédophile violent. La défense a fait témoigner plusieurs membres de la famille. Brian Andersen, le cousin de Lyle et Erik, a déclaré que José faisait prendre une douche aux garçons avec lui après l’entraînement de tennis. Il a déclaré au jury : « Dès que José emmenait l’un des garçons dans leur chambre, la porte était verrouillée derrière eux et Kitty leur faisait comprendre qu’ils ne devaient pas aller dans le couloir. » Une autre cousine, Diane Vander Molen, a témoigné que Lyle lui avait confié les abus qu’il avait subis alors qu’il n’avait que huit ans. Elle a déclaré qu’il avait demandé à dormir dans sa chambre une nuit « parce que son père et lui s’étaient touchés là-bas, ce qui indiquait qu’il s’agissait de sa région génitale ».

Les procureurs ont néanmoins fait valoir que même si Lyle et Erik avaient été maltraités, cela ne leur donnait pas le droit de tuer. Ils ont fait référence à la confession lors de la thérapie, au cours de laquelle ils n’ont pas mentionné la légitime défense ou la crainte pour leur vie. Les frères ont été rejugés et reconnus coupables après un premier procès qui s’est terminé par une impasse. Tous deux ont été reconnus coupables de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et condamnés à la réclusion à perpétuité. « Eric et Lyle Menéndez sont incarcérés depuis 34 ans et six mois, et je pense qu’ils sont en prison pour avoir tué leurs agresseurs de toujours », a déclaré Rand. « Le verdict correct pour le procès des frères Menéndez aurait dû être celui d’homicide involontaire, et non de meurtre. »

ouvrir l’image dans la galerie Qui est le vrai monstre ? Javier Bardem joue José Menéndez dans « Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez » (Miles Crist/Netflix)

Au cours des trois dernières décennies, Rand a mené d’innombrables entretiens avec les membres de la famille Menéndez et les affiliés de José. L’année dernière, une autre victime présumée des abus de José s’est manifestée. Dans la docu-série Peacock de 2023 Menendez + Menudo : Garçons trahis (coproduit par Rand), Roy Rosselló, ancien membre du boys band portoricain Menudo, affirme avoir été drogué et violé par José alors qu’il était adolescent. À l’époque, José était à la tête de RCA Records. « Nous pensons que Roy a été « offert » à José Menéndez après que José ait signé un contrat de 30 millions de dollars avec Menudo », me dit Rand. Dans le documentaire, Erik dit à Rand depuis la prison : « J’ai toujours espéré et cru qu’un jour la vérité sur mon père serait révélée. Mais je n’ai jamais souhaité que cela se produise ainsi : le résultat d’un traumatisme subi par un autre enfant. »

Le lendemain de la diffusion du documentaire, les avocats des frères Menéndez ont déposé une requête en habeas corpus pour annuler leur condamnation de 1996 sur la base de nouvelles preuves. La requête énumère les révélations de Rosselló et une lettre écrite par Erik à son cousin, Andy Cano, en décembre 1988, plusieurs mois avant les meurtres. Dans la lettre, que Rand a reçue de la sœur cadette de José et de la mère d’Andy, Marta Cano, Erik, 18 ans, écrit : « J’ai essayé d’éviter papa. Ça arrive encore, Andy, mais c’est pire pour moi maintenant… Chaque nuit, je reste éveillé en pensant qu’il pourrait venir… J’ai peur… Il est fou. Il m’a prévenu cent fois de ne rien dire à personne, surtout pas à Lyle. »

ouvrir l’image dans la galerie Erik Menéndez (à gauche) photographié en 2016 et Lyle photographié en 2018 (AP Images/Département des prisons et de la réadaptation de Californie)

Les avocats des frères Menéndez espèrent désormais qu’ils seront à nouveau condamnés à la peine déjà purgée et libérés. Ils ont aujourd’hui 53 et 56 ans. Grâce à des événements comme le mouvement #MeToo, explique Rand, notre perception des victimes d’abus a radicalement changé depuis le premier procès des frères Menéndez. La procureure de Lyle, Pam Bozanich, par exemple, avait même soutenu dans les années 90 que « les hommes ne pouvaient pas être violés, car ils ne disposent pas du matériel nécessaire pour être violés ».

« En 1993, j’ai interrogé tous les jurés après le premier procès », raconte Rand. « Toutes les femmes ont voté pour l’homicide involontaire. Tous les hommes ont voté pour le meurtre. Tous les hommes m’ont dit : « Eh bien, un père ne ferait jamais ça à ses fils, n’est-ce pas ? »… Je pense que notre société a évolué au cours des 30 dernières années et que nous sommes beaucoup plus disposés à accepter que ces choses arrivent vraiment, non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. »

«Monstres: L’histoire de Lyle et Erik Menendez» arrive sur Netflix le jeudi 19 septembre